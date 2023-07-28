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Власти Сахалина не принимают в эксплуатацию заказанный паром

Теперь на это судно претендует Калининградская область
Герман Костринский
ОСК

Власти Сахалинской области уже два месяца не принимают в эксплуатацию построенный для обеспечения транспортной доступности острова паром «Александр Деев». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к проекту.

«Александр Деев» был построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ; входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Комсомольске-на-Амуре и 31 мая 2023 г. передан Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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