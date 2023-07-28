Власти Сахалина не принимают в эксплуатацию заказанный паром

Власти Сахалина не принимают в эксплуатацию заказанный паромТеперь на это судно претендует Калининградская область
Власти Сахалинской области уже два месяца не принимают в эксплуатацию построенный для обеспечения транспортной доступности острова паром «Александр Деев». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к проекту.
«Александр Деев» был построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ; входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Комсомольске-на-Амуре и 31 мая 2023 г. передан Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
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