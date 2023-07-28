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В топ-5 производителей молока по итогам 2022 года вошли сразу две новые компании

Но консолидация рынка замедлилась
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2022 г. топ-5 рейтинга производителей товарного молока значительно изменился. Это следует из данных совместного рейтинга ассоциации «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews, который есть в распоряжении «Ведомостей».

На третье с восьмого места в рейтинге поднялась ГК «Агропромкомплектация», увеличившая производство сразу на 65 800 т до 199 000 т. Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») нарастил выпуск на 61 700 т до 149 000 т и поднялся с 14-го на четвертое место. Из топ-5 вылетели АПК «Дороничи» (производство – 141 000 т, прирост – 5 300 т) и Кировский молочный комбинат (120 000 т, прирост 0,1 т), которые опустились на шестое и седьмое места соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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