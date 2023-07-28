В топ-5 производителей молока по итогам 2022 года вошли сразу две новые компании

На третье с восьмого места в рейтинге поднялась ГК «Агропромкомплектация», увеличившая производство сразу на 65 800 т до 199 000 т. Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») нарастил выпуск на 61 700 т до 149 000 т и поднялся с 14-го на четвертое место. Из топ-5 вылетели АПК «Дороничи» (производство – 141 000 т, прирост – 5 300 т) и Кировский молочный комбинат (120 000 т, прирост 0,1 т), которые опустились на шестое и седьмое места соответственно.