Экс-глава МАК Татьяна Анодина взялась за беспилотники

Экс-глава МАК Татьяна Анодина взялась за беспилотникиНа должности советника в НТИ «Аэронет» она займется сертификацией и разбором авиапроисшествий
Бывший председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина назначена на должность советника соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Бориса Алешина. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к организации. В обязанности Анодиной в новой должности, по его словам, войдут расследования авиакатастроф и воздушных происшествий и сертификация техники.
Ее назначение также подтверждает другой источник, близкий к НТИ «Аэронет», и знакомый Анодиной. Последний говорит, что она «вторую неделю работает в своем новом кабинете» в здании на Ленинградском проспекте, 39, строение 14 (это один из офисов НТИ. – «Ведомости»).
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