Экс-глава МАК Татьяна Анодина взялась за беспилотники

Ее назначение также подтверждает другой источник, близкий к НТИ «Аэронет», и знакомый Анодиной. Последний говорит, что она «вторую неделю работает в своем новом кабинете» в здании на Ленинградском проспекте, 39, строение 14 (это один из офисов НТИ. – «Ведомости»).