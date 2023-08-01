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Экс-глава МАК Татьяна Анодина взялась за беспилотники

На должности советника в НТИ «Аэронет» она займется сертификацией и разбором авиапроисшествий
Герман Костринский Анастасия Курашева
Татьяна Анодина оставалась без работы всего полгода / Алексей Дружинин / РИА Новости

Бывший председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина назначена на должность советника соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Бориса Алешина. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к организации. В обязанности Анодиной в новой должности, по его словам, войдут расследования авиакатастроф и воздушных происшествий и сертификация техники.

Ее назначение также подтверждает другой источник, близкий к НТИ «Аэронет», и знакомый Анодиной. Последний говорит, что она «вторую неделю работает в своем новом кабинете» в здании на Ленинградском проспекте, 39, строение 14 (это один из офисов НТИ. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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