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Сеть «Виктория» может обойтись ритейлеру Х5 Group в 9 млрд рублей

Эту сделку уже одобрила ФАС
Алексей Полухин Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Рыночная стоимость сети «Виктория», с учетом отсутствия у нее долговых обязательств, может составлять 9 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

1 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (входит в X5 Group) о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (управляет магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях). Для завершения сделки последнее должно передать торговые объекты в подмосковном Долгопрудном третьим лицам, так как в этом городе Х5 Group уже занимает 25%-ную долю рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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