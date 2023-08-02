Сеть «Виктория» может обойтись ритейлеру Х5 Group в 9 млрд рублей

1 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (входит в X5 Group) о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (управляет магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях). Для завершения сделки последнее должно передать торговые объекты в подмосковном Долгопрудном третьим лицам, так как в этом городе Х5 Group уже занимает 25%-ную долю рынка.