Сеть «Виктория» может обойтись ритейлеру Х5 Group в 9 млрд рублей

Сеть «Виктория» может обойтись ритейлеру Х5 Group в 9 млрд рублейЭту сделку уже одобрила ФАС
Рыночная стоимость сети «Виктория», с учетом отсутствия у нее долговых обязательств, может составлять 9 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
1 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (входит в X5 Group) о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (управляет магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях). Для завершения сделки последнее должно передать торговые объекты в подмосковном Долгопрудном третьим лицам, так как в этом городе Х5 Group уже занимает 25%-ную долю рынка.
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