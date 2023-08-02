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Семья Александра Ткачева планирует участвовать в распределении квот на добычу рыбы и краба

Это будет первый агрохолдинг, задействованный в инвестпрограмме
Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, может поучаствовать во втором этапе программы распределения инвестиционных квот на добычу минтая и сельди, а также краба. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных рыбопромышленных компаний, получившие эту информацию от Росрыболовства. В самом агентстве, как и в Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, на запросы не ответили. Источник в самом холдинге информацию о таких планах подтвердил. Он уточнил, что Росрыболовство об этом уже уведомлено.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева называет себя крупнейшим агрохолдингом России. Компания занимает 2-е место в России по производству молока с объемом выпуска в 324 000 т по итогам 2022 г. У нее также 4-е место по выпуску мяса бройлеров (372 000 т), пятое – по сахару (более 500 000 т). По данным Befl за прошлый год, холдинг управлял земельным фондом в 818 000 га, занимая 3-е место в рейтинге крупнейших латифундистов страны. Консолидированные финансовые результаты компании не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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