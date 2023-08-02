Семья Александра Ткачева планирует участвовать в распределении квот на добычу рыбы и краба

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, может поучаствовать во втором этапе программы распределения инвестиционных квот на добычу минтая и сельди, а также краба. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных рыбопромышленных компаний, получившие эту информацию от Росрыболовства. В самом агентстве, как и в Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, на запросы не ответили. Источник в самом холдинге информацию о таких планах подтвердил. Он уточнил, что Росрыболовство об этом уже уведомлено.