Семья Александра Ткачева планирует участвовать в распределении квот на добычу рыбы и краба

Семья Александра Ткачева планирует участвовать в распределении квот на добычу рыбы и крабаЭто будет первый агрохолдинг, задействованный в инвестпрограмме
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, может поучаствовать во втором этапе программы распределения инвестиционных квот на добычу минтая и сельди, а также краба. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных рыбопромышленных компаний, получившие эту информацию от Росрыболовства. В самом агентстве, как и в Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, на запросы не ответили. Источник в самом холдинге информацию о таких планах подтвердил. Он уточнил, что Росрыболовство об этом уже уведомлено.
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева называет себя крупнейшим агрохолдингом России. Компания занимает 2-е место в России по производству молока с объемом выпуска в 324 000 т по итогам 2022 г. У нее также 4-е место по выпуску мяса бройлеров (372 000 т), пятое – по сахару (более 500 000 т). По данным Befl за прошлый год, холдинг управлял земельным фондом в 818 000 га, занимая 3-е место в рейтинге крупнейших латифундистов страны. Консолидированные финансовые результаты компании не раскрываются.