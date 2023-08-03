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Добыча газа на «Ямал СПГ» в июне просела на треть

Недополученная выручка проекта оценивается в $260 млн
Дарья Савенкова
«НОВАТЭК»

Добыча газа в рамках проекта «Ямал СПГ» за июнь 2023 г. сократилась на 35,3% по сравнению с июнем прошлого года, составив почти 2 млрд куб. м. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

С января по май показатель месячной добычи на проекте не опускался ниже 2,5 млрд куб. м, утверждают собеседники. По их словам, в июне падение добычи к маю 2023 г. составило 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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