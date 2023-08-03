Добыча газа на «Ямал СПГ» в июне просела на треть

Добыча газа на «Ямал СПГ» в июне просела на третьНедополученная выручка проекта оценивается в $260 млн
Добыча газа в рамках проекта «Ямал СПГ» за июнь 2023 г. сократилась на 35,3% по сравнению с июнем прошлого года, составив почти 2 млрд куб. м. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
С января по май показатель месячной добычи на проекте не опускался ниже 2,5 млрд куб. м, утверждают собеседники. По их словам, в июне падение добычи к маю 2023 г. составило 21%.
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