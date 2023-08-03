Добыча газа на «Ямал СПГ» в июне просела на треть

Добыча газа в рамках проекта «Ямал СПГ» за июнь 2023 г. сократилась на 35,3% по сравнению с июнем прошлого года, составив почти 2 млрд куб. м. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.