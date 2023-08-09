Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклыЗаниматься их импортом разрешат лишь «историческим поставщикам»
Импорт в Россию семян сахарной свеклы должен осуществляться по «историческому принципу», т. е. право на их ввоз получат только те российские юрлица, которые уже ранее занимались поставками такой продукции на внутренний рынок. Такое предложение было высказано представителем Минсельхоза на совещании в ведомстве 2 августа, рассказали «Ведомостям» два его участника.
На встрече присутствовали представители крупнейших игроков российского рынка сахара «Продимекса» и «Русагро», а также Союза сахаропроизводителей России (Союзсахар) и «Союзсемсвеклы» – СП «Русагро» и производителя семян «Щелково агрохим». В этих компаниях и объединениях на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в Минсельхозе.
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