Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Импорт в Россию семян сахарной свеклы должен осуществляться по «историческому принципу», т. е. право на их ввоз получат только те российские юрлица, которые уже ранее занимались поставками такой продукции на внутренний рынок. Такое предложение было высказано представителем Минсельхоза на совещании в ведомстве 2 августа, рассказали «Ведомостям» два его участника.