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Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Заниматься их импортом разрешат лишь «историческим поставщикам»
Алексей Полухин
PIXABAY

Импорт в Россию семян сахарной свеклы должен осуществляться по «историческому принципу», т. е. право на их ввоз получат только те российские юрлица, которые уже ранее занимались поставками такой продукции на внутренний рынок. Такое предложение было высказано представителем Минсельхоза на совещании в ведомстве 2 августа, рассказали «Ведомостям» два его участника.

На встрече присутствовали представители крупнейших игроков российского рынка сахара «Продимекса» и «Русагро», а также Союза сахаропроизводителей России (Союзсахар) и «Союзсемсвеклы» – СП «Русагро» и производителя семян «Щелково агрохим». В этих компаниях и объединениях на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в Минсельхозе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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