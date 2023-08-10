Газета
Бизнес / Общество Эксклюзивно по подписке

Власти обсуждают сокращение льгот на подведение электричества к частным домам

Пока это предложение было отклонено комиссией Госсовета
Александр Волобуев Дарья Молоткова Екатерина Гробман
Руслан Шамуков / ТАСС

Власти регионов при участии энергетических компаний обсуждают отмену льготного тарифа при подключении к электросетям тех частных домовладений, которые не поставлены на кадастровый учет. Речь идет, в частности, о домах на стадии строительства. Вопрос поднимался в начале августа в рамках комиссии Госсовета РФ по энергетике, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом дискуссии, и подтвердил представитель пресс-службы Минэнерго.

«Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало [их] позицию», – говорится в комментарии министерства «Ведомостям». Но сокращение льготных категорий через дополнительные условия техприсоединения (ТП) поддерживают в крупнейшей российской сетевой компании «Россети», следует из копии протокола комиссии, с которой ознакомились «Ведомости». В госкомпании считают, что это позволит сократить выпадающие доходы сетевых организаций, учитываемые в тарифе на передачу электроэнергии, и уменьшит финансовую нагрузку на потребителей (затраты на ТП физлиц частично компенсируются через повышение тарифов для уже подключенных потребителей. – «Ведомости»).

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных