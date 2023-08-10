Власти обсуждают сокращение льгот на подведение электричества к частным домам

«Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало [их] позицию», – говорится в комментарии министерства «Ведомостям». Но сокращение льготных категорий через дополнительные условия техприсоединения (ТП) поддерживают в крупнейшей российской сетевой компании «Россети», следует из копии протокола комиссии, с которой ознакомились «Ведомости». В госкомпании считают, что это позволит сократить выпадающие доходы сетевых организаций, учитываемые в тарифе на передачу электроэнергии, и уменьшит финансовую нагрузку на потребителей (затраты на ТП физлиц частично компенсируются через повышение тарифов для уже подключенных потребителей. – «Ведомости»).