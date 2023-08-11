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ОПЕК впервые с марта повысила прогноз по добыче нефти в России

Возможности российских компаний по экспорту сырья оказались выше ожиданий
Дарья Савенкова
Максим Богодвид / РИА Новости

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднему уровню добычи нефти в России в 2023 г. на 100 000 барр./сутки до 10,4 млн барр. Об этом говорится в докладе картеля от 10 августа. Прогноз был пересмотрен впервые с марта.

В докладе поясняется, что среднесуточная добыча в 2023 г. сократится на 650 000 барр. по сравнению с 2022 г. «Стоит отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку производства до конца 2023 г.», – отмечают авторы доклада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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