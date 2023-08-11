ОПЕК впервые с марта повысила прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК впервые с марта повысила прогноз по добыче нефти в РоссииВозможности российских компаний по экспорту сырья оказались выше ожиданий
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднему уровню добычи нефти в России в 2023 г. на 100 000 барр./сутки до 10,4 млн барр. Об этом говорится в докладе картеля от 10 августа. Прогноз был пересмотрен впервые с марта.
В докладе поясняется, что среднесуточная добыча в 2023 г. сократится на 650 000 барр. по сравнению с 2022 г. «Стоит отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку производства до конца 2023 г.», – отмечают авторы доклада.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам