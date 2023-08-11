ОПЕК впервые с марта повысила прогноз по добыче нефти в России

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднему уровню добычи нефти в России в 2023 г. на 100 000 барр./сутки до 10,4 млн барр. Об этом говорится в докладе картеля от 10 августа. Прогноз был пересмотрен впервые с марта.