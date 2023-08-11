Производитель птицы ГАП «Ресурс» может заняться выпуском молока

Входящая в группу агропредприятий «Ресурс» (ГАП «Ресурс») Виктора и Владимира Наурузова «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (РЗК «Ресурс») выкупила у Россельхозбанка кредитные обязательства подмосковного производителя молочной продукции «Агроинновационное содружество «Ферма роста» (АИСФеР) на 2,4 млрд руб. Это следует из материалов Арбитражного суда Московской области. В них сказано, что стороны заключили договор уступки прав требований еще в марте 2023 г., однако основной кредитор в деле о банкротстве АИСФеР был заменен лишь 10 июля. Представители ГАП «Ресурс», АИСФеР и Россельхозбанка на запросы «Ведомостей» не ответили.