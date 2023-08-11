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Производитель птицы ГАП «Ресурс» может заняться выпуском молока

Компания стала крупнейшим кредитором фирмы, занимающейся продажей такой продукции под брендом «Правильное молоко»
Алексей Полухин Анастасия Ковалева
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Входящая в группу агропредприятий «Ресурс» (ГАП «Ресурс») Виктора и Владимира Наурузова «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (РЗК «Ресурс») выкупила у Россельхозбанка кредитные обязательства подмосковного производителя молочной продукции «Агроинновационное содружество «Ферма роста» (АИСФеР) на 2,4 млрд руб. Это следует из материалов Арбитражного суда Московской области. В них сказано, что стороны заключили договор уступки прав требований еще в марте 2023 г., однако основной кредитор в деле о банкротстве АИСФеР был заменен лишь 10 июля. Представители ГАП «Ресурс», АИСФеР и Россельхозбанка на запросы «Ведомостей» не ответили.

ГАП «Ресурс», по данным Национального птицеводческого союза, является крупнейшим производителем мяса бройлера: по итогам 2022 г. компания выпустила более 1 млн т такой продукции. Среди ее брендов – «Благояр», «Наша птичка» и проч. Предприятие также занимается производством баранины и растительного масла. А в рейтинге крупнейших латифундистов, составленном агентством Befl, ГАП «Ресурс» занимается 12-е место с земельными активами на 340 000 га. Консолидированные финансовые показатели группа не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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