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Зачем правительство передает на пять лет ОСК в управление ВТБ

Госбанк должен решить финансовые проблемы холдинга
Герман Костринский Екатерина Литова Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что председатель правления ВТБ Андрей Костин – именно тот человек, который знает, как закрыть финансовую дыру в ОСК / Михаил Климентьев / ТАСС

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Об этом стало известно 10 августа из трансляции встречи председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным.

Идея о передаче акций в управление принадлежит Минпромторгу и правительству, президент это предложение поддержал, следует из стенограммы встречи на сайте Кремля. Пресс-служба Минпромторга 10 августа заявила, что это будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится «как на внутреннем взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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