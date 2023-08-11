Зачем правительство передает на пять лет ОСК в управление ВТБ

Идея о передаче акций в управление принадлежит Минпромторгу и правительству, президент это предложение поддержал, следует из стенограммы встречи на сайте Кремля. Пресс-служба Минпромторга 10 августа заявила, что это будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится «как на внутреннем взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».