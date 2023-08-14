Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» выросли до максимума

«Газпром» в начале августа 2023 г. нарастил объемы суточной прокачки газа в Евросоюз (ЕС) по трубопроводу «Турецкий поток» до исторического максимума – более 51 млн куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 1 по 9 августа российская компания поставила в ЕС порядка 462 млн куб. м газа, что соответствует 51,3 млн куб. м/сутки. Это на 24% выше среднесуточной прокачки газа за тот же период 2022 г. и на 15% выше показателя экспорта в августе прошлого года (44,7 млн куб. м/сутки).