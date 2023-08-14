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Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» выросли до максимума

«Газпром» наращивает прокачку на фоне угрозы забастовок на СПГ-заводах Австралии
Василий Милькин
«Газпром»

«Газпром» в начале августа 2023 г. нарастил объемы суточной прокачки газа в Евросоюз (ЕС) по трубопроводу «Турецкий поток» до исторического максимума – более 51 млн куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 1 по 9 августа российская компания поставила в ЕС порядка 462 млн куб. м газа, что соответствует 51,3 млн куб. м/сутки. Это на 24% выше среднесуточной прокачки газа за тот же период 2022 г. и на 15% выше показателя экспорта в августе прошлого года (44,7 млн куб. м/сутки).

Существенный рост экспорта начался еще во второй декаде июля. В результате поставки в прошлом месяце достигли 1,44 млрд куб. м (46,3 млн куб. м/сутки). До этого максимальный объем поставок был в декабре 2021 г. – 1,43 млрд куб. м, или 46 млн куб. м/сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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