«Домодедово» первым из крупных аэропортов перешел на российский софт сортировки багажа

Для терминала ранее было закуплено оборудование голландской компании Vanderlande Industries, которая покинула российский рынок в марте 2022 г. В связи с тем что вендор не установил софт на оборудование, аэропорт решил заменить программную часть на отечественный продукт, который способен управлять иностранным железом, пояснил Семенов. «Рексофт» как раз выступил интегратором по этому проекту, добавил «Ведомостям» представитель «Домодедово».