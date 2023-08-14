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«Домодедово» первым из крупных аэропортов перешел на российский софт сортировки багажа

Его установили на оборудование от ушедшего из России голландского поставщика Vanderlande Industries
Анна Устинова Герман Костринский Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил представитель «Домодедово». Система заработала в новом терминале Т2 для обслуживания международных рейсов. Это первый случай запуска иностранного оборудования в крупном аэропорту на российском программном обеспечении.

Для терминала ранее было закуплено оборудование голландской компании Vanderlande Industries, которая покинула российский рынок в марте 2022 г. В связи с тем что вендор не установил софт на оборудование, аэропорт решил заменить программную часть на отечественный продукт, который способен управлять иностранным железом, пояснил Семенов. «Рексофт» как раз выступил интегратором по этому проекту, добавил «Ведомостям» представитель «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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