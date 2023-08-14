«Домодедово» первым из крупных аэропортов перешел на российский софт сортировки багажа

«Домодедово» первым из крупных аэропортов перешел на российский софт сортировки багажаЕго установили на оборудование от ушедшего из России голландского поставщика Vanderlande Industries
Московский аэропорт «Домодедово» перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил представитель «Домодедово». Система заработала в новом терминале Т2 для обслуживания международных рейсов. Это первый случай запуска иностранного оборудования в крупном аэропорту на российском программном обеспечении.
Для терминала ранее было закуплено оборудование голландской компании Vanderlande Industries, которая покинула российский рынок в марте 2022 г. В связи с тем что вендор не установил софт на оборудование, аэропорт решил заменить программную часть на отечественный продукт, который способен управлять иностранным железом, пояснил Семенов. «Рексофт» как раз выступил интегратором по этому проекту, добавил «Ведомостям» представитель «Домодедово».