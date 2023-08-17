Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

О том, что Wildberries планирует выйти на рынок Китая, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами онлайн-ритейлера. По его словам, маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Внимание владельцев Wildberries к Поднебесной подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Представитель онлайн-ритейлера от комментариев отказался. Запрос в министерство коммерции Китая остался без ответа.