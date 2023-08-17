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Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

Компания уже зарегистрировала свой бренд в этой стране
Маргарита Соболь
Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг / Евгений Разумный / Ведомости

О том, что Wildberries планирует выйти на рынок Китая, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами онлайн-ритейлера. По его словам, маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Внимание владельцев Wildberries к Поднебесной подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Представитель онлайн-ритейлера от комментариев отказался. Запрос в министерство коммерции Китая остался без ответа.

Регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, ну или, как минимум, заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами, объясняет генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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