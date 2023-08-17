Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок КитаяКомпания уже зарегистрировала свой бренд в этой стране
О том, что Wildberries планирует выйти на рынок Китая, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами онлайн-ритейлера. По его словам, маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Внимание владельцев Wildberries к Поднебесной подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Представитель онлайн-ритейлера от комментариев отказался. Запрос в министерство коммерции Китая остался без ответа.
Регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, ну или, как минимум, заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами, объясняет генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.