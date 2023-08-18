В ключевом индустриальном штате Индии ждут российские предприятия

В ключевом индустриальном штате Индии ждут российские предприятияГуджарат – это треть экспорта, 9% ВВП и 18% производства Индии
Власти и бизнес передового индустриального индийского штата Гуджарат заинтересованы в открытии предприятий российских индустриальных компаний и инвестициях в площадки, инфраструктуру и рабочую силу. Об этом в кулуарах встречи журналистов с членами правительства штата заявил «Ведомостям» директор департамента финансов правительства Гуджарата Шри Джагдиш Прасад Гупта.
«Мы лидирующий индустриальный штат Индии, у нас есть все для размещения предприятий. У нас множество иностранных производителей: в автомобилестроении это Honda, Ford и прочие, в полупроводниках – Micron, мы – лидер в огранке алмазов, мы также развиты в транспортном машиностроении, медтехе и нефтехимии. С Россией штат заинтересован в сотрудничестве как минимум по трем промышленным направлениям. Мы открыты ко всем иностранным производителям, которые хотят построить у нас предприятия, вложить средства в производство, в том числе к российским. У нас есть инфраструктура и квалифицированная рабочая сила», – заверил Гупта.
В каких трех промышленных секторах желает сотрудничать Гуджарат в контактах с российским бизнесом, чиновник уточнять не стал. Источник «Ведомостей», знакомый с настроениями властей и индийского бизнеса, отметил, что чиновники и предприниматели приветствуют перевод российских производств в Индию. Напротив, идею локализации собственных производств в России на фоне международных санкций они пока воспринимают «прохладно».
Директор департамента шахт и индустрии Гуджарата Шри Сайед Джавайд Хайдер, отвечая на вопрос «Ведомостей» во время пресс-конференции, отметил, что до начала боевых действий на Украине в 2022 г. Россию посещала делегация представителей властей и бизнеса штата, но «из-за известных событий планировавшийся на 2022 г. визит был отменен». «Надеемся все же провести обоюдные визиты такого плана, когда ситуация [ стабилизируется]», – сказал Хайдер корреспонденту «Ведомостей» в кулуарах встречи.
По итогам 2022 г. Гуджарат дал индийской экономике 9% ВВП, 18% промышленного производства, причем в последнем значительно представлено транспортное машиностроение, как автомобильное, так и железнодорожное, текстиль, фармацевтика, производство медтехники, полупроводников. Гуджарат также является лидером Индии по огранке алмазов – на штат приходится 78% обработки этих драгоценных камней. Индия же, в свою очередь, является мировым лидером: 95% ограненных камней на рынке имеют индийское происхождение.
Гуджарат, по данным, представленным властями штата, дал по итогам прошлого года 33% всего индийского экспорта, на порты штата приходится до 40% перевалки грузов. Штат также обладает значительными трудовыми ресурсами: население Гуджарата на 2023 г. составляет более 60 млн, что сопоставимо с населением одного из членов БРИКС – Южно-Африканской республики (ЮАР) – 65,5 млн человек.