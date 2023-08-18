В ключевом индустриальном штате Индии ждут российские предприятия

«Мы лидирующий индустриальный штат Индии, у нас есть все для размещения предприятий. У нас множество иностранных производителей: в автомобилестроении это Honda, Ford и прочие, в полупроводниках – Micron, мы – лидер в огранке алмазов, мы также развиты в транспортном машиностроении, медтехе и нефтехимии. С Россией штат заинтересован в сотрудничестве как минимум по трем промышленным направлениям. Мы открыты ко всем иностранным производителям, которые хотят построить у нас предприятия, вложить средства в производство, в том числе к российским. У нас есть инфраструктура и квалифицированная рабочая сила», – заверил Гупта.