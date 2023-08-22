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Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России

Компания расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Uniqlo обладает уникальными технологиями по производству курток, денима и трикотажа / Евгений Разумный / Ведомости

Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в РФ: эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры, рассказал «Ведомостям» один из партнеров японской компании. Эту информацию подтвердили владельцы торговых центров, где ранее находились точки Uniqlo.

К примеру, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Этот же ритейлер занял площади компании и в торговом центре «Европолис» на пр-те Мира. Помещения Uniqlo в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City – Just Clothes – открыл свои точки на месте магазинов японской компании в «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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