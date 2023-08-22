Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России

К примеру, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Этот же ритейлер занял площади компании и в торговом центре «Европолис» на пр-те Мира. Помещения Uniqlo в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City – Just Clothes – открыл свои точки на месте магазинов японской компании в «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане.