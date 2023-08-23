ФСЭГ зафиксировал рост экспорта российского газа в ЕС до максимума с августа 2022 г.Этому способствует уход конкурирующих поставок СПГ на азиатский рынок
Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 г. выросли до максимальных уровней с августа 2022 г., превысив 2 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). При этом к уровню июля 2022 г. (порядка 4 млрд куб. м) поставки снизились сразу вдвое, следует из данных ФСЭГа.
В целом ЕС увеличил импорт трубопроводного газа в июле 2023 г. на 16% к уровню июня до 13,5 млрд куб. м, хотя в первом полугодии наблюдалась отрицательная динамика месяц к месяцу. Помимо России поставки увеличили также Норвегия и Алжир. Тем не менее относительно уровня июля 2022 г. суммарные поставки снизились на 13%.
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