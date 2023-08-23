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ФСЭГ зафиксировал рост экспорта российского газа в ЕС до максимума с августа 2022 г.

Этому способствует уход конкурирующих поставок СПГ на азиатский рынок
Василий Милькин
В январе – июле 2023 г. импорт трубопроводного газа в ЕС составил 90,3 млрд куб. м. / Алексей Витвицкий / РИА Новости

Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 г. выросли до максимальных уровней с августа 2022 г., превысив 2 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). При этом к уровню июля 2022 г. (порядка 4 млрд куб. м) поставки снизились сразу вдвое, следует из данных ФСЭГа.

В целом ЕС увеличил импорт трубопроводного газа в июле 2023 г. на 16% к уровню июня до 13,5 млрд куб. м, хотя в первом полугодии наблюдалась отрицательная динамика месяц к месяцу. Помимо России поставки увеличили также Норвегия и Алжир. Тем не менее относительно уровня июля 2022 г. суммарные поставки снизились на 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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