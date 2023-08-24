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Падение добычи газа в России замедлилось

Аналитики ждут стабилизации объемов во втором полугодии
Василий Милькин
Добыча в России начала снижаться в 2022 г. вслед за падением экспорта трубопроводного газа в Европу / Евгений Разумный / Ведомости

Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) снизилась за семь месяцев 2023 г. на 11,7% год к году до 363,5 млрд куб. м. Это следует из материалов Росстата от 23 августа. В июле было добыто 43,9 млрд куб. м – чуть больше, чем в июне (42,6 млрд куб. м), но меньше, чем было в мае (48,9 млрд куб. м).

На статистику положительно влияет добыча ПНГ, которая в июле увеличилась на 11,1% до 8,8 млрд куб. м. Без ПНГ добыча в июле к тому же месяцу 2022 г. снизилась на 16,7% до 35 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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