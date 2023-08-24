Падение добычи газа в России замедлилось

Падение добычи газа в России замедлилосьАналитики ждут стабилизации объемов во втором полугодии
Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) снизилась за семь месяцев 2023 г. на 11,7% год к году до 363,5 млрд куб. м. Это следует из материалов Росстата от 23 августа. В июле было добыто 43,9 млрд куб. м – чуть больше, чем в июне (42,6 млрд куб. м), но меньше, чем было в мае (48,9 млрд куб. м).
На статистику положительно влияет добыча ПНГ, которая в июле увеличилась на 11,1% до 8,8 млрд куб. м. Без ПНГ добыча в июле к тому же месяцу 2022 г. снизилась на 16,7% до 35 млрд куб. м.
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