Падение добычи газа в России замедлилось

Добыча газа в России (включая попутный нефтяной газ, ПНГ) снизилась за семь месяцев 2023 г. на 11,7% год к году до 363,5 млрд куб. м. Это следует из материалов Росстата от 23 августа. В июле было добыто 43,9 млрд куб. м – чуть больше, чем в июне (42,6 млрд куб. м), но меньше, чем было в мае (48,9 млрд куб. м).