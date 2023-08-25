В России могут начать выпускать энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»Если Роспатент не откажет в регистрации такого знака из-за ассоциаций с одноименной частной военной компанией
Рязанский производитель безалкогольных напитков «Вега» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вагнер» (Wagner), по данным сервиса «Онлайн патент». Она относится к 29-му и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). То есть в случае одобрения он сможет выпускать под этим брендом безалкогольные напитки, пиво, а также мясные закуски. Представитель «Веги» уточнил, что у компании есть планы производить под таким названием энергетики и лимонады, впрочем, на данный момент говорить об этом преждевременно. По его словам, выбор названия обусловлен личной симпатией владельца компании Владимира Королева к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Последнего называют реформатором оперы XIX в. Считается, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера.
Впрочем, бренд «Вагнер» в России в последнее время ассоциируется с одноименной частной военной компанией (ЧВК), созданной бизнесменом Евгением Пригожиным (он, вероятно, погиб в авиакатастрофе 23 августа). В связи с этим при проведении экспертизы могут возникнуть проблемы, говорит патентный поверенный компании «Онлайн патент» Виктория Макарова. По ее словам, такой бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам, что является основанием для отказа в регистрации. На это же указывает владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. По его словам, при принятии решения Роспатент будет ориентироваться не только на исторический контекст, но и на современный. Неоднозначные ассоциации и двусмысленность названия также могут стать поводами для отказа в регистрации, пояснил эксперт.