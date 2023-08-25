В России могут начать выпускать энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Впрочем, бренд «Вагнер» в России в последнее время ассоциируется с одноименной частной военной компанией (ЧВК), созданной бизнесменом Евгением Пригожиным (он, вероятно, погиб в авиакатастрофе 23 августа). В связи с этим при проведении экспертизы могут возникнуть проблемы, говорит патентный поверенный компании «Онлайн патент» Виктория Макарова. По ее словам, такой бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам, что является основанием для отказа в регистрации. На это же указывает владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. По его словам, при принятии решения Роспатент будет ориентироваться не только на исторический контекст, но и на современный. Неоднозначные ассоциации и двусмысленность названия также могут стать поводами для отказа в регистрации, пояснил эксперт.