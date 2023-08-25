В России к 2050 году доля угля в генерации энергии может вырасти

Речь идет о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Председатель комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, как следует из протокола, на заседании подчеркивал, что в последние годы на мировую угольную отрасль оказывалось «очень большое давление». При этом, как сообщается в документе, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г. О том, что доля угля в энергобалансе России к 2050 г., по прогнозным данным Минэнерго, может составить 4–5%, также говорил осенью 2021 г. министр экономического развития Максим Решетников, представляя проект стратегии низкоуглеродного развития до 2050 г. (утверждена правительством в конце октября 2021 г.).