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В России к 2050 году доля угля в генерации энергии может вырасти

Для этого потребуется строительство новых энергоблоков на Дальнем Востоке и в Сибири
Василий Милькин Александр Волобуев
Речь идет о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13% / Андрей Гордеев / Ведомости

Доля угля в энергобалансе России к 2050 г., вопреки климатической повестке и целям по достижению углеродной нейтральности к 2060 г., может не только не снизиться, но даже немного вырасти. Такой вариант обсуждается в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 г., следует из июльского протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ (есть у «Ведомостей»).

Речь идет о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Председатель комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, как следует из протокола, на заседании подчеркивал, что в последние годы на мировую угольную отрасль оказывалось «очень большое давление». При этом, как сообщается в документе, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г. О том, что доля угля в энергобалансе России к 2050 г., по прогнозным данным Минэнерго, может составить 4–5%, также говорил осенью 2021 г. министр экономического развития Максим Решетников, представляя проект стратегии низкоуглеродного развития до 2050 г. (утверждена правительством в конце октября 2021 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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