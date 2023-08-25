Heineken продала российский бизнес производителю бытовой химии «Арнест»Пивоваренная компания могла при этом сохранить право на обратный выкуп активов, полагают эксперты
Нидерландская пивоваренная компания Heineken (бренды Amstel, «Охота», Zlaty Bazant, «Степан Разин» и проч.) закрыла сделку по продаже своего российского подразделения, следует из ее сообщения. В нем сказано, что покупателем стала группа «Арнест», которая специализируется на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственной продукции в аэрозольной упаковке. Сумма сделки составила 1 евро, говорится там. В российском офисе Heineken на вопросы «Ведомостей» не ответили. Также поступили в «Арнесте».
В сделку вошли семь пивоваренных заводов Heineken в в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, говорится в сообщении компании. Смогут ли новые владельцы продавать продукцию под всеми сохранившимися локальными брендами, там не уточняется. Пиво под товарным знаком Amstel, по условиям соглашения, в России перестанут выпускать через шесть месяцев. Бренды Heineken, Guinness и Miller компания вывела еще в марте 2022 г.
По условиям соглашения покупатель должен погасить задолженность российского бизнеса перед иностранным производителем в размере около 100 млн евро. Соглашение не предусматривает опциона на обратный выкуп активов, утверждается в сообщении компании. Из информации на сайте «Объединенных пивоварен Хейнекен», сделка влечет за собой совокупный убыток в 300 млн евро для нидерландской компании.
Heineken работала на российском рынке с февраля 2002 г. – тогда она купила свой первый завод в Санкт-Петербурге. Сейчас она занимает 12% российского рынка пива, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. О своем уходе из страны она объявила в марте 2022 г. Спустя год компании удалось найти покупателя на свои активы, говорилось в ее квартальном отчете. Его она тогда не раскрывала.
Компания «Арнест» выпускает продукцию по контракту с зарубежными брендами, к примеру, Unilever, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, L’Oreal, Oriflame. Также ей принадлежат бренды «Сияние», «Моя прелесть», Next Generation и проч. По ее собственным данным, на долю группы приходится около 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России. В 2022 г. выручка компании составила 11 млрд руб. (+50,95% год к году), чистая прибыль – 737 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Основной владелец группы – бизнесмен Алексей Сагал.
Несмотря на заявление об отсутствии возможности обратного выкупа, эксперты называют сделку номинальной. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что сумма приобретения низкая и, вероятнее всего, между сторонами было заключено устное соглашение, позволяющее Heineken полностью не уходить из России. В частности, компания продолжит продавать свою продукцию по той же цене и того же качества, но под другими брендами и через посредника, уточнил эксперт.
С этим согласен и Алексей Небольсин. По его словам, скорее всего между компаниями было подписано дополнительное соглашение, которое предполагает обратный выкуп бизнеса. Однако в связи с угрозой санкционных ограничений из-за работы в России Heineken решила об этом не сообщать, резюмировал он.
«Арнест» не в первый раз приобретает бизнес международных компаний, покинувших Россию. В сентябре 2022 г. группа купила российский бизнес (три завода по производству алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков) ведущего мирового производителя упаковки Ball Corporation.