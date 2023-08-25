Heineken продала российский бизнес производителю бытовой химии «Арнест»

Heineken работала на российском рынке с февраля 2002 г. – тогда она купила свой первый завод в Санкт-Петербурге. Сейчас она занимает 12% российского рынка пива, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. О своем уходе из страны она объявила в марте 2022 г. Спустя год компании удалось найти покупателя на свои активы, говорилось в ее квартальном отчете. Его она тогда не раскрывала.