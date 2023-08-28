География поставок российского угля изменится к 2030 году

При этом эксперты «Яков и партнеры» ожидают разнонаправленных трендов на рынках энергетического и металлургического угля. Поставки российского энергоугля снизятся из-за падения спроса на это топливо в мире. К 2030 г., по оценке компании, они сократятся на 16% к уровню 2022 г. до 147 млн т, а к 2050 г. – на 32% до 119 млн т. Поставки металлургического (коксующегося) угля, напротив, вырастут – до 73 млн т к 2030 г. (+55%) и до 99 млн т к 2050 г. (в 2,1 раза). Это позволит компенсировать падение экспорта энергоугля.