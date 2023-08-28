География поставок российского угля изменится к 2030 году

География поставок российского угля изменится к 2030 годуКитай перестанет быть его ключевым импортером, эта роль перейдет к Индии и другим странам Азии
Экспорт угля (энергетического и металлургического) из России будет стабильным до 2050 г., но для сохранения его объемов российским компаниям придется переориентировать поставки из Китая на другие азиатские рынки. Такая оценка приводится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).
В обзоре (есть у «Ведомостей») отмечается, что в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) экспорт российского угля (энергетического и металлургического) в 2030 г. составит 219 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 г. В 2050 г. поставки еще незначительно снизятся – до 218 млн т (-1,4% к 2022 г.).
При этом эксперты «Яков и партнеры» ожидают разнонаправленных трендов на рынках энергетического и металлургического угля. Поставки российского энергоугля снизятся из-за падения спроса на это топливо в мире. К 2030 г., по оценке компании, они сократятся на 16% к уровню 2022 г. до 147 млн т, а к 2050 г. – на 32% до 119 млн т. Поставки металлургического (коксующегося) угля, напротив, вырастут – до 73 млн т к 2030 г. (+55%) и до 99 млн т к 2050 г. (в 2,1 раза). Это позволит компенсировать падение экспорта энергоугля.
При этом приоритетные экспортные рынки для российского угля существенно изменятся. В исследовании отмечается, что стремление ключевых потребителей российского угля к самообеспечению приведет к постепенному падению поставок на рынки этих стран. Например, экспорт из России в Китай снизится до 12 млн т к 2030 г. и до 5–10 млн т в год к середине 2030-х гг.
Одновременно с 2030 г. возможен рост экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) – Вьетнам, Малайзию, Пакистан, Тайвань и др. Соавтор отчета, руководитель проектов «Яков и партнеры» Александр Умрихин пояснил «Ведомостям», что основными импортерами угля в этом регионе будут Малайзия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.
В целом покупателями российского угля в 2030 г. будут Индия – 87 млн т (около 40%), страны ЮВА – 48 млн т (22%), Турция и не входящие в ЕС страны Европы – 41 млн т (19%). На страны Африки и Ближнего Востока придется 14% экспорта (31 млн т), на Китай – лишь 5%. К 2050 г. география поставок также существенно изменится: доля стран ЮВА превысит 50% (110 млн т), Индии – снизится до 28% (61 млн т). На Африку и Ближний Восток придется 12% российского угольного экспорта (26 млн т), на не входящие в ЕС страны Европы и Турцию – около 10% (21 млн т).
Ключевыми потребителями российского энергоугля к 2030 г., по оценке компании, будут Индия – 42 млн т (28,5%), Турция и страны Европы – 34 млн т (23%), страны ЮВА – 33 млн т (22%). К 2050 г. более 60% экспорта энергетического угля из РФ придется на страны ЮВА – 74 млн т (62%).
Более 60% экспорта металлургического угля из России (46 млн т) к 2030 г. пойдет в Индию, около 20% (15 млн т) – в страны ЮВА, менее 10% (6 млн т) – в Турцию и Европу. К 2050 г. доля Индии снизится до 55% (хотя в абсолютном выражении поставки вырастут до 56 млн т), доля стран ЮВА вырастет до 39% (36 млн т), еще 5% поставок (5 млн т) придется на страны Ближнего Востока (Иран, Ливан, ОАЭ).
Китай будет постепенно сокращать импорт российского металлургического угля, выходя на самообеспечение, говорится в обзоре. К 2030 г. импорт российского металлургического угля в КНР упадет в 7 раз до 3 млн т.
При этом российским компаниям придется существенно снижать себестоимость добычи для конкуренции в Азии с поставщиками из Индонезии, считают эксперты «Яков и партнеры». Затраты на морские перевозки угля в мире, по их оценкам, могут вырасти на 20% к 2028 г. в связи с декарбонизацией судоходства. Конкурентом России в Азии также будет Австралия, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – ЮАР, уточняет Умрихин. Он поясняет, что потенциал снижения себестоимости угля в РФ есть за счет развития технологий и прямых транспортных коридоров (например, в Индию).
«Для сохранения конкурентоспособности российским поставщикам уже сегодня необходимо планировать пересмотр своих продуктовых стратегий и ценовых политик», – резюмирует партнер «Яков и партнеры» Дмитрий Васюков.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие угольные компании России.
В пресс-службе Минэнерго «Ведомостям» напомнили, что основным потребителем российского энергетического угля является Китай, Индия заинтересована в поставках коксующегося угля. «Минэнерго не располагает расчетом роста затрат на транспортировку угля к 2028 г. При этом российские угольные компании уже сейчас на постоянной основе осуществляют мероприятия по сокращению издержек», – добавили в министерстве.
По прогнозу Минэнерго, экспорт угля из России в 2023 г. сохранится на уровне прошлого года, говорил в июне замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. В 2022 г. экспорт угля снизился на 1% до 221,2 млн т, при этом Россия увеличила поставки в Китай на 25,6% до 67,3 млн т, в Индию – в 3 раза до 20,1 млн т. Добыча угля в России в 2022 г. выросла на 0,3% до 443,6 млн т.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что необходимость переориентации экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стала очевидной еще до эмбарго ЕС на импорт угля из России (действует с 10 августа 2022 г.), в том числе из-за отказа Европы от угольной генерации. Но и в АТР выбор пока ограничен: по данным Global Energy Monitor, к июлю 2023 г. в мире на стадии строительства находилось 204,2 ГВт угольных ТЭС, из них 136,2 ГВт (67%) приходилось на Китай, 31,6 ГВт (15%) – на Индию. 3-е место – у Индонезии (14,5 ГВт, 7%), которая сама является экспортером угля, доля прочих стран – всего 11% (21,9 ГВт).
Темпы ввода новых угольных электростанций в Китае сокращаются, обращает внимание Родионов: в 2015 г. – 66 ГВт, а в 2022 г. – лишь 26,8 ГВт. Одновременно КНР наращивает инвестиции в угледобычу: в 2015 г. они составляли $19 млрд, в 2023 г., по оценке Международного энергетического агентства, достигнут $43 млрд.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов видит потенциал роста поставок российского угля в страны Азии. По его мнению, развитие технологий переработки угля с сокращением выбросов при его использовании позволит нарастить потребление этого топлива в регионе. Индия действительно может стать одним из крупнейших потребителей российского угля, согласен Баранов. Он напоминает, что в 2021 г. Москва и Дели подписали меморандум об увеличении поставок российского коксующегося угля в Индию до 40 млн т в год. Другим крупным рынком для российского угля, по мнению эксперта, может стать Африка.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин не согласен с авторами исследования: по его мнению, Китай в ближайшие 7–10 лет не сможет существенно нарастить добычу угля, поэтому импорт КНР будет оставаться на стабильно высоком уровне. «Российские компании продолжат делать ставку на Индию и Китай», – считает аналитик. При этом реальным фактором роста конкурентоспособности российских экспортеров угля, по мнению Смолина, сейчас является лишь ослабление рубля.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев