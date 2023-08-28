Хакеры включили в точках сети «Правда кофе» украинский гимн

Защита от таких атак может быть разноуровневой, объясняет Лукацкий. И дело тут не в том, точки доступа были одни и те же для гостей и сотрудников, а то, что они не были настроены должным образом, считает он. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии мониторинга доступа из гостевого сегмента в офисный. «Возможно, также был украден пароль одного из сотрудников, и если не было многофакторной аутентификации, то выдать себя за другого хакер мог беспрепятственно», – рассуждает Лукацкий.