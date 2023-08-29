Госкомиссия по запасам оценила потенциал России по хранению CO2

Работа по созданию климатического регулирования в России ведется уже много лет (в 2016 г. РФ подписала Парижское соглашение по климату, регулирующее меры по снижению содержания СО2 в атмосфере). Она значительно активизировалась после того, как в июле 2021 г. Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal. Он предполагает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 55% к 2023 г. по сравнению с уровнем 1990 г., в том числе за счет введения трансграничного углеродного налога на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Предполагается, что этот налог начнут взимать с 1 января 2026 г., он будет касаться поставок в Евросоюз (ЕС) стали, труб, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии. Минэкономразвития в 2021 г. оценивало ежегодные потери от такого налога для экспортеров этой продукции в $7,6 млрд.