Минэк оценил потенциал туризма в России в 140 млн поездок к 2030 году

В Минэке также назвали приоритетные направления развития отрасли. В список вошло наращивание номерного фонда. «Сейчас у нас более тысячи номеров при средней годовой загрузке 39%. Хотя в популярных точках притяжения и в сезон загрузка предельная. Текущий номерной фонд принимает 73 млн туристов», – сообщил представитель ведомства. Если его модернизировать с учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры, то к 2030 г. гостиницы смогут принять дополнительно 21 млн туристов. Для реализации потенциала продлено обнуление НДС для гостиниц, предусмотрено льготное кредитование и определены источники финансирования — им в том числе станет повышенная пошлина на импортное вино. В июле правительство приняло решение увеличить пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр).