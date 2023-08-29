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Бизнес

Минэк оценил потенциал туризма в России в 140 млн поездок к 2030 году

В источники финансирования расширения номерного фонда войдет повышенная пошлина на импортное вино
Ярослава Костенко
Илья Питалев / РИА Новости

Потенциал туризма в России составляет 140 млн поездок до 2030 г., 53 млн из которых будут совершены впервые, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития (ведомство курирует отрасль). Оценка была озвучена в ходе стратегической сессии по стратегии развития отрасли и сформирована вместе с бизнесом и рабочими группами под руководством вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

По прогнозам Минэка, вклад туризма в ВВП страны увеличится до 4,5% к 2030 г. В марте этого года Чернышенко отмечал, что доля туризма в ВВП России составляет 2,6%. Предполагается, что каждый рубль, вложенный в отрасль, принесет более 3 руб. частных инвестиций и 12 руб. добавленной стоимости. Для экономики это 2 трлн руб. инвестиций, уточнили в Минэке.

Сегодня ключевые показатели отрасли превысили уровень 2019 г., выручка бизнеса увеличилась в 1,5 раза, сказал представитель министерства. Спрос на турпродукт показал рост на 17% за первые шесть месяцев 2023 г.

В Минэке также назвали приоритетные направления развития отрасли. В список вошло наращивание номерного фонда. «Сейчас у нас более тысячи номеров при средней годовой загрузке 39%. Хотя в популярных точках притяжения и в сезон загрузка предельная. Текущий номерной фонд принимает 73 млн туристов», – сообщил представитель ведомства. Если его модернизировать с учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры, то к 2030 г. гостиницы смогут принять дополнительно 21 млн туристов. Для реализации потенциала продлено обнуление НДС для гостиниц, предусмотрено льготное кредитование и определены источники финансирования — им в том числе станет повышенная пошлина на импортное вино. В июле правительство приняло решение увеличить пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр).

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Минэк также видит возможности для пятикратного роста спроса на тематические парки развлечений — сейчас их посещают только 2% населения. В три раза можно увеличить поток на горнолыжные курорты, которыми на данный момент пользуются 3-4% россиян. 

Анализ министерства коснулся также кадрового обеспечения отрасли. По словам представителя, сейчас в туризме занято более 1 млн человек, а к 2030 г. потребуется еще 400 000 сотрудников. Для их привлечения ведомство предложило включить корпоративные программы в господдержку содействия занятости Минтруда и отправлять студентов-профильников на практику с первого – второго курсов, с обязательным трудоустройством и выплатой зарплат. Ключевой вопрос в этой области – низкая оплата труда в гостиничном секторе, она составляет 58% от средней по стране — 37 000 руб., уточнили в Минэке.

Решить вопрос с кадрами министерство предлагает с помощью льгот – например, можно распространить эксперимент по снижению страховых взносов в общепите на гостиницы, со встречными обязательствами работодателей по обелению и повышению зарплат.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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