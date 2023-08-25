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Общество

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря построят за пять лет

Ведомости

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной 1400 км будет полностью сформировано, как ожидается, за пять лет, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже полноценно сформированное, отремонтированное, реконструированное», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее по теме: Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

По оценке вице-премьера, создание дорожного кольца поспособствует развитию всей прилегающей территории и туризма в целом.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украина вышла из этого договора 25 марта. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.

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В апреле Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.

Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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