Дорожное кольцо вокруг Азовского моря построят за пять лет

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже полноценно сформированное, отремонтированное, реконструированное», – приводит его слова «РИА Новости».