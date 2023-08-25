Дорожное кольцо вокруг Азовского моря построят за пять лет
Дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной 1400 км будет полностью сформировано, как ожидается, за пять лет, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже полноценно сформированное, отремонтированное, реконструированное», – приводит его слова «РИА Новости».
По оценке вице-премьера, создание дорожного кольца поспособствует развитию всей прилегающей территории и туризма в целом.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украина вышла из этого договора 25 марта. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.
В апреле Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.
Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.