Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом 24 мая. В пояснительной записке говорилось, что Украина вышла из этого договора 25 марта. 1 июня Госдума сразу в трех чтениях денонсировала договор. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.