Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 г.», – говорится в документе.
Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом 24 мая. В пояснительной записке говорилось, что Украина вышла из этого договора 25 марта. 1 июня Госдума сразу в трех чтениях денонсировала договор. В Кремле необходимость денонсации договора объяснили тем, что Азовское море стало внутренним.
Договор России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Соглашением подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий.