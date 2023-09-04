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Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года

Восстановление поставок возможно не раньше начала отопительного сезона
Василий Милькин
Mischa Keijser / Cultura Creative via AFP

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в августе 2023 г. снизились до минимума с февраля прошлого года, составив 9,8 млрд куб. м. Это следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые проанализировали «Ведомости».

По сравнению с показателем августа 2022 г. поставки снизились на 2,8%, к уровню июля этого года – на 10,6%. В годовом выражении импорт СПГ в ЕС снижается второй месяц подряд: в июле он сократился на 5% к июлю прошлого года до 10,95 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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