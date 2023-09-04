Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года

По сравнению с показателем августа 2022 г. поставки снизились на 2,8%, к уровню июля этого года – на 10,6%. В годовом выражении импорт СПГ в ЕС снижается второй месяц подряд: в июле он сократился на 5% к июлю прошлого года до 10,95 млрд куб. м.