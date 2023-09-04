Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года

Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 годаВосстановление поставок возможно не раньше начала отопительного сезона
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в августе 2023 г. снизились до минимума с февраля прошлого года, составив 9,8 млрд куб. м. Это следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые проанализировали «Ведомости».
По сравнению с показателем августа 2022 г. поставки снизились на 2,8%, к уровню июля этого года – на 10,6%. В годовом выражении импорт СПГ в ЕС снижается второй месяц подряд: в июле он сократился на 5% к июлю прошлого года до 10,95 млрд куб. м.
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