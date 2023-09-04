Минстрой разработал систему мониторинга строительства гособъектовСубъекты должны сами вносить данные о фактическом сроке достижения контрольных точек в «Электронный бюджет»
Минстрой разработал систему мониторинга строительства гособъектов, которые полностью или частично финансируются за счет средств федерального бюджета. Мониторинг будет осуществляться на базе системы «Электронный бюджет» и заработает с 2024 г. Мониторинг включается в порядок реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Мониторинг будет вестись за счет отчета о достижении контрольных точек. Согласно тексту проекта, госзаказчик должен будет представлять главному распорядителю предложения по установлению сроков достижения этих контрольных точек для мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества, а также информацию об их фактическом достижении в срок не позднее десятого рабочего дня. Власти регионов также должны будут предоставить в систему «Электронный бюджет» информацию о фактическом сроке достижения контрольных точек, определенных для мониторинга строительства объектов, в течение десяти дней.
Корректировать сроки можно будет лишь в случае изменения профильной госпрограммы либо при сокращении субсидии региону на софинансирование строительства.
Мониторинг будет вестись в отношении объектов капстроительства и недвижимого имущества государственной собственности, муниципальных образований, а также в отношении мероприятий в рамках межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов страны.
Ведомство выработало согласованные предложения по организации системы мониторинга таких объектов в соответствии с протоколом совещания первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко от 18 ноября 2022 г.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой.
«Государство стремится к более четкому контролю над расходованием бюджетных средств, и это абсолютно понятное желание. Фактически, речь будет идти о контроле в режиме «реального времени» – именно на это направлено сокращение сроков предоставления информации до 10 дней», – сказал «Ведомостям» президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Поможет ли это соблюдать сроки, прописанные в контракте и повысит ли эффективность – покажет время, добавил он.
«Сокращение сроков предоставления информации о фактическом состоянии строительного проекта, безусловно, должно повысить качество принимаемых управленческих решений», – сказал «Ведомостям» член комитета по строительству «Деловой России», гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Например, это может помочь оперативнее реагировать на проблемы, которые возникают на строящемся объекте, пояснил он.
Также важно иметь данные «не только о текущем статусе достижения целевых параметров проекта, но и о привлеченных ресурсах в проекте, чтобы получатель отчетов имел возможность прогнозировать ход развития проекта и достижения им целевых показателей», – добавил Плиев. При этом он считает, что для существенных изменений в системе строительства нужно «не мене пяти лет, в лучшем случае».
Мера несколько увеличит трудозатраты строительных организаций, но с другой стороны, усилит контроль за реализацией госконтрактов, говорит, заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. «Инициатива направлена и на дальнейшее снижение рисков по задержке их ввода в эксплуатацию. Повышение эффективности бюджетных расходов в конечном итоге поможет направить высвободившиеся государственные средства на дополнительные инфраструктурные проекты», – считает он.
Портал государственной интегрированной информационной системы (ГИС) «Электронный бюджет» – это единая система управления общественными финансами. Концепция ее создания и развития одобрена распоряжением правительством в 2011 г., запущена в эксплуатацию – в 2015 г. Система создана для контроля деятельности госорганов в сфере управления финансами и повышения эффективности этого управления. С 2018 г. ее применение стало обязательным для всех региональных и муниципальных учреждений.