Минстрой разработал систему мониторинга строительства гособъектов

Мониторинг будет вестись за счет отчета о достижении контрольных точек. Согласно тексту проекта, госзаказчик должен будет представлять главному распорядителю предложения по установлению сроков достижения этих контрольных точек для мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества, а также информацию об их фактическом достижении в срок не позднее десятого рабочего дня. Власти регионов также должны будут предоставить в систему «Электронный бюджет» информацию о фактическом сроке достижения контрольных точек, определенных для мониторинга строительства объектов, в течение десяти дней.