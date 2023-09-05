Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 году

Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 годуДля этого Myanmar Airways планирует взять в лизинг широкофюзеляжные самолеты
Авиакомпания Myanmar Airways (Мьянма) возьмет в лизинг дальнемагистральные самолеты Airbus A330 для прямых полетов из Янгона в Москву, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе авиакомпании. На первом этапе перевозчик планирует выполнять по 2–3 рейса в неделю, ожидается, что перелеты в российскую столицу начнутся в 2024 г. О каком количестве самолетов идет речь, компания не сообщает.
Сейчас прямого авиасообщения между Мьянмой и Россией нет. В пресс-службе Минтранса заявили, что межправительственное соглашение между РФ и Мьянмой предусматривает возможность полетов между Москвой и Янгоном. «Решение о целесообразности и частоте рейсов принимается исключительно авиакомпаниями в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока и других факторов», – отметил представитель ведомства.