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Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 году

Для этого Myanmar Airways планирует взять в лизинг широкофюзеляжные самолеты
Герман Костринский
Roslan RAHMAN / AFP

Авиакомпания Myanmar Airways (Мьянма) возьмет в лизинг дальнемагистральные самолеты Airbus A330 для прямых полетов из Янгона в Москву, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе авиакомпании. На первом этапе перевозчик планирует выполнять по 2–3 рейса в неделю, ожидается, что перелеты в российскую столицу начнутся в 2024 г. О каком количестве самолетов идет речь, компания не сообщает.

Сейчас прямого авиасообщения между Мьянмой и Россией нет. В пресс-службе Минтранса заявили, что межправительственное соглашение между РФ и Мьянмой предусматривает возможность полетов между Москвой и Янгоном. «Решение о целесообразности и частоте рейсов принимается исключительно авиакомпаниями в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока и других факторов», – отметил представитель ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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