Власти Молдавии разошлись с «Газпромом» в оценке долгов за газ

Ранее 6 сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, минэнерго не поясняет.