Власти Молдавии разошлись с «Газпромом» в оценке долгов за газ

Власти Молдавии разошлись с «Газпромом» в оценке долгов за газРазбирательства по долгу в $700 млн могут переместиться в суд
«Газпром» намерен добиваться возврата долга за поставленный Молдавии газ «всеми возможными способами». Об этом российская компания заявила 6 сентября в ответ на предложение молдавских властей списать $700 млн задолженности.
«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны», – говорится в релизе.
Ранее 6 сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, минэнерго не поясняет.
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