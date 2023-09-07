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Власти Молдавии разошлись с «Газпромом» в оценке долгов за газ

Разбирательства по долгу в $700 млн могут переместиться в суд
Василий Милькин
Vladislav Culiomza / Reuters

«Газпром» намерен добиваться возврата долга за поставленный Молдавии газ «всеми возможными способами». Об этом российская компания заявила 6 сентября в ответ на предложение молдавских властей списать $700 млн задолженности.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны», – говорится в релизе.

Ранее 6 сентября минэнерго Молдавии сообщило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, минэнерго не поясняет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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