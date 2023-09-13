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Доля зарубежных фармкомпаний на рынке госзаказа достигла 63%

Это самый высокий показатель за последние шесть лет
Анастасия Ковалева
Андрей Махонин / Ведомости

Несмотря на заявления многих иностранных фармкомпаний о снижении активности в России, их доля на отечественном рынке госзаказа в первые семь месяцев этого года выросла на 6,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 63,4%. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group. По ее информации, это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет (более ранние данные она не предоставила). В денежном выражении он составляет 294 млрд руб. Для сравнения: в январе – июле 2022 г. доля зарубежных компаний в сегменте госзаказа составляла 56,7% (313 млрд руб.), за тот же период в 2021 и 2020 гг. – 57% (259 млрд) и 57,6% (205 млрд) соответственно.

Что касается конкретных компаний, то за последний год поставки в государственные медицинские организации, по данным DSM Group, нарастили швейцарская Roche (с 6,03 до 9,94%), американская Johnson & Johnson (с 4,24 до 5,91%), британо-шведская AstraZeneca (с 4,19 до 5,11%). Последние две еще в прошлом году объявили о прекращении проведения клинических исследований и инвестиций в Россию. Roche на данный момент также не проводит новых исследований в нашей стране, следует из информации с ее сайта. Несмотря на это, компании остались в тройке лидеров на российском рынке госзакупок. Совокупный объем заключенных с ними контрактов за первые семь месяцев 2023 г. составил 97,2 млрд руб. (против 80 млрд и 59 млрд в 2022 и 2021 гг.). В российском офисе AstraZeneca от комментариев отказались. В офисах Roche и Johnson & Johnson на запросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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