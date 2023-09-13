Доля зарубежных фармкомпаний на рынке госзаказа достигла 63%

Что касается конкретных компаний, то за последний год поставки в государственные медицинские организации, по данным DSM Group, нарастили швейцарская Roche (с 6,03 до 9,94%), американская Johnson & Johnson (с 4,24 до 5,91%), британо-шведская AstraZeneca (с 4,19 до 5,11%). Последние две еще в прошлом году объявили о прекращении проведения клинических исследований и инвестиций в Россию. Roche на данный момент также не проводит новых исследований в нашей стране, следует из информации с ее сайта. Несмотря на это, компании остались в тройке лидеров на российском рынке госзакупок. Совокупный объем заключенных с ними контрактов за первые семь месяцев 2023 г. составил 97,2 млрд руб. (против 80 млрд и 59 млрд в 2022 и 2021 гг.). В российском офисе AstraZeneca от комментариев отказались. В офисах Roche и Johnson & Johnson на запросы «Ведомостей» не ответили.