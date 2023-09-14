Экспортная цена Urals превысила $75/барр

Экспортная цена Urals превысила $75/баррЭто произошло из-за снижения поставок из России и дефицита нефти на мировом рынке
Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за бочку. Об этом говорится в обзоре от 13 сентября Международного энергетического агентства (МЭА), которое ссылается на данные ценового агентства Argus. При этом ценовой потолок на российскую сырую нефть, при котором компаниям из ЕС и США разрешается осуществлять ее перевозки и страхование, по-прежнему стоит на уровне $60/барр.
«Цены на российскую нефть были относительно стабильными в течение месяца на уровне около $70/барр., тогда как в первую неделю сентября превысили $75/барр. Сокращение морского экспорта российской нефти с мая в основном повлияло на Urals, крупнейший экспортный сорт, усугубив нехватку высокосернистой нефти на мировом рынке», – говорится в обзоре МЭА.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г. Курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак пояснял тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, в сентябре – на 300 000 барр. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.
К добровольному сокращению добычи нефти также присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер России Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.
По данным биржи ICE, стоимость барреля Brent 13 сентября приближалась к $93, это максимум с ноября 2022 г.
В обзоре МЭА также отмечается, что дисконт на Urals относительно цены North Sea Dated (аналог Brent) в августе сократился на $3 к июлю до $12,53/барр. Стоимость другого российского сорта нефти – ВСТО (легкая нефть, идущая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан) в августе увеличилась на $7,28 к июлю и достигла $78,52/барр. на базисе FOB («с погрузкой на судно») в порту Козьмино. Дисконт на этот сорт к North Sea Dated снизился меньше, чем на Urals, – на $0,9 до $7,72/барр.
Цены на Urals на базисе DAP («доставка до места назначения») в портах Индии в августе достигли $80,5/барр. (+$7,7 к июлю), а в начале сентября – $85,7/барр. При этом дисконт на российскую нефть к сорту Dubai составил в августе чуть больше $5/барр, в сентябре сократился до $4,4/барр. Но подорожание Urals в индийских портах стимулировало местных покупателей к поиску альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке. В результате отгрузки из России в августе снизились на 300 000 барр./сутки к уровню апреля – мая и составили 1,8 млн барр./сутки.
После начала СВО на Украине и объявления об эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России отечественные компании начали перенаправлять поставки из Европы в Азию. Индия стала одним из крупнейших покупателей. Ранее Новак говорил, что в 2022 г. поставки в эту страну за год выросли в 19 раз и составили 41 млн т.
В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало МЭА. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны.
Рост цен на Urals стал следствием общего ралли на нефтяном рынке, поясняет эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Нефтяные котировки растут из-за дефицита сырья, отмечает он. По оценке Управления энергетической информации минэнерго США, в III квартале глобальный спрос на нефть превысит предложение на 580 000 барр./сутки. В то же время в I квартале предложение превышало спрос на 1,13 млн барр./сутки. Сокращение экспорта нефти из России также является одним из факторов, поддерживающих высокие цены на рынке, добавляет Родионов.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, минимальный дисконт к Brent, на который могут рассчитывать российские нефтяники, – $10–15/барр. «Длинное транспортное плечо и необходимость предоставления скидок, чтобы индийские покупатели были заинтересованы в российской нефти, ограничивает дальнейший потенциал подорожания», – поясняет он. При этом индийским НПЗ, по его мнению, будет сложно найти альтернативных поставщиков, готовых предоставлять дисконт.