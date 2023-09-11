Страны ОПЕК+ в августе увеличили объем добычи нефти

Об увеличении суточной добычи в августе странами альянса ОПЕК+ на 120 000 барр. сообщается в обзоре S&P. Аналитики отмечают, что входящие в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 13 государств нарастили добычу в августе на 190 000 барр./сутки. При этом остальные участники соглашения ОПЕК+ (девять государств, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ) снизили ее суммарно на 70 000 барр./сутки.