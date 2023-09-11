Страны ОПЕК+ в августе увеличили объем добычи нефти

Страны ОПЕК+ в августе увеличили объем добычи нефтиИран, Ирак и Нигерия сглаживают усилия РФ и Саудовской Аравии по балансировке рынка
Об увеличении суточной добычи в августе странами альянса ОПЕК+ на 120 000 барр. сообщается в обзоре S&P. Аналитики отмечают, что входящие в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 13 государств нарастили добычу в августе на 190 000 барр./сутки. При этом остальные участники соглашения ОПЕК+ (девять государств, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ) снизили ее суммарно на 70 000 барр./сутки.
«Даже с учетом чистого увеличения объем добычи нефти группы остается значительно ниже уровня, достигнутого ранее этим летом, поскольку Саудовская Аравия с июля добровольно сократила ее на 1 млн барр./сутки, чтобы поддержать рыночные цены», – говорится в обзоре.
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