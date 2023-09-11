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Страны ОПЕК+ в августе увеличили объем добычи нефти

Иран, Ирак и Нигерия сглаживают усилия РФ и Саудовской Аравии по балансировке рынка
Дарья Савенкова
KHALIL DAWOOD / Xinhua via AFP

Об увеличении суточной добычи в августе странами альянса ОПЕК+ на 120 000 барр. сообщается в обзоре S&P. Аналитики отмечают, что входящие в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 13 государств нарастили добычу в августе на 190 000 барр./сутки. При этом остальные участники соглашения ОПЕК+ (девять государств, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ) снизили ее суммарно на 70 000 барр./сутки.

«Даже с учетом чистого увеличения объем добычи нефти группы остается значительно ниже уровня, достигнутого ранее этим летом, поскольку Саудовская Аравия с июля добровольно сократила ее на 1 млн барр./сутки, чтобы поддержать рыночные цены», – говорится в обзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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