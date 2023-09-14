Re:Store переформатирует магазины в мультибрендовые

Re:Store переформатирует магазины в мультибрендовыеВ сети появятся премиальная бытовая техника, электроника для развлечений и животных
Сеть магазинов техники и электроники re:Store объявила об изменении концепции бренда и редизайне. Она расширила ассортимент и сменила логотип и название на restore:. Первый магазин в новом формате открылся 14 сентября на улице Неглинная, 8/10 в Москве на месте точки Rendez-Vous в Доходном доме Московского купечества.
Ключевое изменение связано с ассортиментом (прежде сеть торговала в первую очередь техникой Apple). С 2022 г. re:Store начал его расширять, в магазинах появилась брендовая продукция в категориях товаров для дома (роботы-пылесосы и т.д.), спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений (колонки, игровые консоли, автоматизированные шахматы и пр.), здоровья, а также товары для животных (автоматические кормушки, поилки и проч.). Из российских брендов в сети представлена бытовая техника Bork и скоро появятся умные телевизоры с голосовым помощником «Алисой», добавил директор сети re:Store Расим Лемберанский.
Сеть состоит из 86 магазинов, представленных в 22 городах страны. Сеть входит в Inventive Retail Group, крупнейшего российского партнера заявивших об уходе с отечественного рынка Apple, Samsung, Lego, Nike. В 2022 г. выручка компании составила 71 млрд руб. с НДС, в сети 365 магазинов. Владелец Inventive Retail group – группа компаний «Ланит», основной конечный собственник – Филипп Генс.
Новые магазины будут открываться на площади 150-200 кв. м (средняя площадь действующих магазинов сегодня 100 кв. м). Этот формат позволит расширить выкладку товаров и подключить почти все устройства. Магазин сети re:Store в торговом центре «Европейский» уже работает в новом формате, а следующим открытием станет магазин в ТЦ «Афимолл». Фирменный стиль будет обновлен во всех торговых точках сети в течение года. Розничный рынок бурлит, исход зарубежных игроков открыл много возможностей для отечественных сетей, которые не могли раньше найти свободные площадки в центре, говорит президент компании Тихон Смыков. Он отмечает, что речь не идет о глобальной экспансии, но сеть будет расти в ближайшее время.
Перед re:Store стоит большой вызов в связи с тем, что их эксклюзивное партнерство с Apple прекратилось, и им сложно конкурировать по продажам этого бренда из-за «серых» продавцов, и чисто ценовая конкуренция выглядит очень тяжелой, говорит генеральный директор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров. «У компании сильный бренд, который можно попробовать расширить "зонтиком" на более широкий ассортимент, добавить лидеры-бренды в своих категориях, но мы видим очень активное развитие собственных марок у маркетплейсов и онлайн-ритейлеров (Ozon, сеть DNS)», – отмечает он. Стратегически направление re:Store выбрано верное, говорит эксперт, но успешно конкурировать они смогут только при наличии дефицитного товара, и многое зависит от того, насколько быстро они смогут запустить эксклюзивные марки и СТМ.