Re:Store переформатирует магазины в мультибрендовые

Перед re:Store стоит большой вызов в связи с тем, что их эксклюзивное партнерство с Apple прекратилось, и им сложно конкурировать по продажам этого бренда из-за «серых» продавцов, и чисто ценовая конкуренция выглядит очень тяжелой, говорит генеральный директор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров. «У компании сильный бренд, который можно попробовать расширить "зонтиком" на более широкий ассортимент, добавить лидеры-бренды в своих категориях, но мы видим очень активное развитие собственных марок у маркетплейсов и онлайн-ритейлеров (Ozon, сеть DNS)», – отмечает он. Стратегически направление re:Store выбрано верное, говорит эксперт, но успешно конкурировать они смогут только при наличии дефицитного товара, и многое зависит от того, насколько быстро они смогут запустить эксклюзивные марки и СТМ.