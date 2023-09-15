Никель подешевел до минимума более чем за год

Мировые цены на никель упали до минимума с середины июля 2022 г., опустившись ниже $20 000/т. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). В ходе торгов 14 сентября цена трехмесячных фьючерсов на этот металл опускалась до $19 750/т. Затем она скорректировалась вверх и достигла $20 295/т.