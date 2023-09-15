Никель подешевел до минимума более чем за год

Никель подешевел до минимума более чем за годНо для «Норникеля» цена металла пока остается комфортной, говорят эксперты
Мировые цены на никель упали до минимума с середины июля 2022 г., опустившись ниже $20 000/т. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). В ходе торгов 14 сентября цена трехмесячных фьючерсов на этот металл опускалась до $19 750/т. Затем она скорректировалась вверх и достигла $20 295/т.
Цена на металл устойчиво снижается с начала января текущего года, когда котировки достигали $31 200/т. С 3 января никель на бирже подешевел на 37%.
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