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Бизнес

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию один торговый центр

Начало работы других комплексов затягивается из-за поиска арендаторов, говорят эксперты
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Ввод новых торговых центров в Москве по итогам первого полугодия 2023 г. сократился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что единственным открытым объектом за это время стал «Митино Парк» (для сравнения, в первые шесть месяцев 2022 г. были введены три комплекса). 

Строительство еще нескольких объектов фактически завершено, но в эксплуатацию они так и не введены, уточняют опрошенные «Ведомостями» консультанты. Среди них – «Планета» (4700 кв.м), «Кувшинка» (5300 кв.м) и «Звездный» (5300 кв.м). Кроме того, несколько районных ТЦ на месте старых советских кинотеатров планировала открыть девелоперская компания ADG Group. Но она, как утверждают консультанты, не успела доделать свои проекты и решила перенести их запуск на осень этого года или зиму следующего. Запрос в ADG остался без ответа. 

Как правило, открытие новых торговых центров откладывается в связи с трудностями, возникающими в процессе поиска арендаторов, объясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Она напоминает, что ранее значительную часть площадей в большинстве комплексов занимали международные бренды, которые в итоге ушли из России, например, Ikea, H&M, Zara и проч. 

Тем не менее, во второй половине 2023 г. ожидается ввод в эксплуатацию 12 торговых центров, и при условии реализации всех заявленных проектов объем нового предложения составит 130 000 кв. м. (суммарная арендопригодная площадь) и будет превышать показатель прошлого года на 5%, говорится в отчете NF Group.

Действительно, к открытию готовятся еще около десятка объектов торговой недвижимости, однако, скорее всего, ввод части из них будет перенесен  ввиду сложностей с поиском арендаторов и медленными темпами строительства, уверена Ногай. 

Тем временем доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы за первые полгода снизилась до 12,2% (-3,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.). Это связано с тем, что российские ритейлеры активно занимают площади, которые ранее арендовали международные бренды, говорится в аналитике NF Group. Среди них -  Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Lady&Gentleman City, Lime и проч.

Во второй половине года аналитики NF Group прогнозируют снижение доли свободных площадей до 6,5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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