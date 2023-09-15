С начала года в Москве ввели в эксплуатацию один торговый центр

Строительство еще нескольких объектов фактически завершено, но в эксплуатацию они так и не введены, уточняют опрошенные «Ведомостями» консультанты. Среди них – «Планета» (4700 кв.м), «Кувшинка» (5300 кв.м) и «Звездный» (5300 кв.м). Кроме того, несколько районных ТЦ на месте старых советских кинотеатров планировала открыть девелоперская компания ADG Group. Но она, как утверждают консультанты, не успела доделать свои проекты и решила перенести их запуск на осень этого года или зиму следующего. Запрос в ADG остался без ответа.