С начала года в Москве ввели в эксплуатацию один торговый центр

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию один торговый центрНачало работы других комплексов затягивается из-за поиска арендаторов, говорят эксперты
Ввод новых торговых центров в Москве по итогам первого полугодия 2023 г. сократился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что единственным открытым объектом за это время стал «Митино Парк» (для сравнения, в первые шесть месяцев 2022 г. были введены три комплекса).
Строительство еще нескольких объектов фактически завершено, но в эксплуатацию они так и не введены, уточняют опрошенные «Ведомостями» консультанты. Среди них – «Планета» (4700 кв.м), «Кувшинка» (5300 кв.м) и «Звездный» (5300 кв.м). Кроме того, несколько районных ТЦ на месте старых советских кинотеатров планировала открыть девелоперская компания ADG Group. Но она, как утверждают консультанты, не успела доделать свои проекты и решила перенести их запуск на осень этого года или зиму следующего. Запрос в ADG остался без ответа.
Как правило, открытие новых торговых центров откладывается в связи с трудностями, возникающими в процессе поиска арендаторов, объясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Она напоминает, что ранее значительную часть площадей в большинстве комплексов занимали международные бренды, которые в итоге ушли из России, например, Ikea, H&M, Zara и проч.
Тем не менее, во второй половине 2023 г. ожидается ввод в эксплуатацию 12 торговых центров, и при условии реализации всех заявленных проектов объем нового предложения составит 130 000 кв. м. (суммарная арендопригодная площадь) и будет превышать показатель прошлого года на 5%, говорится в отчете NF Group.
Действительно, к открытию готовятся еще около десятка объектов торговой недвижимости, однако, скорее всего, ввод части из них будет перенесен ввиду сложностей с поиском арендаторов и медленными темпами строительства, уверена Ногай.
Тем временем доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы за первые полгода снизилась до 12,2% (-3,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.). Это связано с тем, что российские ритейлеры активно занимают площади, которые ранее арендовали международные бренды, говорится в аналитике NF Group. Среди них - Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Lady&Gentleman City, Lime и проч.
Во второй половине года аналитики NF Group прогнозируют снижение доли свободных площадей до 6,5%.