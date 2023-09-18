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В России могут начать продавать лекарства в рассрочку в онлайне

Такая услуга будет востребована только в отношении дорогих препаратов, полагают эксперты
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-портал «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с новым проектом компании. Представитель «Сбер Еаптеки» эту информацию подтвердил. Он уточняет, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис. Другие подробности он не уточнил.

Запуск нового сервиса связан с желанием «Сбер Еаптеки» занять пока свободную на рынке нишу, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок (БАД), а не лекарств, напоминает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорит и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Шуляк считает, что такой сервис будет пользоваться спросом в том числе в связи с увеличением стоимости различных препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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