В России могут начать продавать лекарства в рассрочку в онлайне

Запуск нового сервиса связан с желанием «Сбер Еаптеки» занять пока свободную на рынке нишу, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок (БАД), а не лекарств, напоминает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорит и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Шуляк считает, что такой сервис будет пользоваться спросом в том числе в связи с увеличением стоимости различных препаратов.