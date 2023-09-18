В России могут начать продавать лекарства в рассрочку в онлайне

В России могут начать продавать лекарства в рассрочку в онлайнеТакая услуга будет востребована только в отношении дорогих препаратов, полагают эксперты
Интернет-портал «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с новым проектом компании. Представитель «Сбер Еаптеки» эту информацию подтвердил. Он уточняет, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис. Другие подробности он не уточнил.
Запуск нового сервиса связан с желанием «Сбер Еаптеки» занять пока свободную на рынке нишу, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок (БАД), а не лекарств, напоминает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорит и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Шуляк считает, что такой сервис будет пользоваться спросом в том числе в связи с увеличением стоимости различных препаратов.