Премия в цене на газ в Азии может сохраниться до весны

Премия в цене на газ в Азии может сохраниться до весныЭто поддержит спрос на российский трубопроводный газ в Европе
Цена на газ на рынке Азии будет стабильно выше, чем на европейском рынке, всю зиму 2023/24 г. и вплоть до конца марта следующего года. Такой прогноз в сентябрьском обзоре дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). По прогнозу организации, так называемая азиатская премия будет сохраняться «в шестимесячный период с октября 2023 г. по март 2024 г.».
В октябре цены в Азии, по оценке ФСЭГа, будут выше европейских в среднем на $2,1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. на $75/1000 куб. м. В ноябре премия сократится до $0,2/МБТЕ (примерно $7/1000 куб. м), в декабре несколько вырастет – до $0,6/МБТЕ ($21,4/1000 куб. м). В январе и феврале 2024 г, по прогнозу ФСЭГа, наценка продолжит расти и достигнет $1,3/МБТЕ ($46,4/1000 куб. м).