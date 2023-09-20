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Премия в цене на газ в Азии может сохраниться до весны

Это поддержит спрос на российский трубопроводный газ в Европе
Василий Милькин
При переходе ценовой премии в Азию производители СПГ и трейдеры перенаправляли часть объемов сжиженного газа по спотовым контрактам с рынка ЕС на азиатский рынок / CFOTO / NurPhoto via AFP

Цена на газ на рынке Азии будет стабильно выше, чем на европейском рынке, всю зиму 2023/24 г. и вплоть до конца марта следующего года. Такой прогноз в сентябрьском обзоре дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). По прогнозу организации, так называемая азиатская премия будет сохраняться «в шестимесячный период с октября 2023 г. по март 2024 г.».

В октябре цены в Азии, по оценке ФСЭГа, будут выше европейских в среднем на $2,1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. на $75/1000 куб. м. В ноябре премия сократится до $0,2/МБТЕ (примерно $7/1000 куб. м), в декабре несколько вырастет – до $0,6/МБТЕ ($21,4/1000 куб. м). В январе и феврале 2024 г, по прогнозу ФСЭГа, наценка продолжит расти и достигнет $1,3/МБТЕ ($46,4/1000 куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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