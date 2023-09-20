Премия в цене на газ в Азии может сохраниться до весны

В октябре цены в Азии, по оценке ФСЭГа, будут выше европейских в среднем на $2,1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. на $75/1000 куб. м. В ноябре премия сократится до $0,2/МБТЕ (примерно $7/1000 куб. м), в декабре несколько вырастет – до $0,6/МБТЕ ($21,4/1000 куб. м). В январе и феврале 2024 г, по прогнозу ФСЭГа, наценка продолжит расти и достигнет $1,3/МБТЕ ($46,4/1000 куб. м).