Рыбаки пожаловались на сложности с продажей иваси

Рыбопромышленные предприятия столкнулись с проблемой сбыта иваси (дальневосточной сардины) на фоне рекордного вылова и высокой стоимости доставки такой продукции с Дальнего Востока в центральную часть России. Об этом говорится в аналитическом обзоре перерабатывающей компании «Русский рыбный мир» от 15 сентября, который есть в распоряжении «Ведомостей». Существование проблемы подтвердил и Александр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот», которая занимается добычей этой рыбы. По его словам, в этом году объемы вылова иваси бьют рекорды. На 18 сентября они, по данным Росрыболовства, составили 170 000 т, что на 79% больше, чем было годом ранее.