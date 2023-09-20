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Рыбаки пожаловались на сложности с продажей иваси

Из-за рекордного объема вылова и нехватки контейнеров возить ее с Дальнего Востока стало невыгодно
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Рыбопромышленные предприятия столкнулись с проблемой сбыта иваси (дальневосточной сардины) на фоне рекордного вылова и высокой стоимости доставки такой продукции с Дальнего Востока в центральную часть России. Об этом говорится в аналитическом обзоре перерабатывающей компании «Русский рыбный мир» от 15 сентября, который есть в распоряжении «Ведомостей». Существование проблемы подтвердил и Александр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот», которая занимается добычей этой рыбы. По его словам, в этом году объемы вылова иваси бьют рекорды. На 18 сентября они, по данным Росрыболовства, составили 170 000 т, что на 79% больше, чем было годом ранее.

Активный период ее добычи начинается в июне и заканчивается в ноябре, объясняет Ефремов. По его данным, только за последние дни в порт Владивостока доставили 13 300 т этой рыбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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