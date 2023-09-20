Рыбаки пожаловались на сложности с продажей иваси

Рыбаки пожаловались на сложности с продажей ивасиИз-за рекордного объема вылова и нехватки контейнеров возить ее с Дальнего Востока стало невыгодно
Рыбопромышленные предприятия столкнулись с проблемой сбыта иваси (дальневосточной сардины) на фоне рекордного вылова и высокой стоимости доставки такой продукции с Дальнего Востока в центральную часть России. Об этом говорится в аналитическом обзоре перерабатывающей компании «Русский рыбный мир» от 15 сентября, который есть в распоряжении «Ведомостей». Существование проблемы подтвердил и Александр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот», которая занимается добычей этой рыбы. По его словам, в этом году объемы вылова иваси бьют рекорды. На 18 сентября они, по данным Росрыболовства, составили 170 000 т, что на 79% больше, чем было годом ранее.
Активный период ее добычи начинается в июне и заканчивается в ноябре, объясняет Ефремов. По его данным, только за последние дни в порт Владивостока доставили 13 300 т этой рыбы.