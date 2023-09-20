Банк «Тинькофф» создал «боевых» человекоподобных роботов для борьбы с мошенниками

Банк «Тинькофф» создал «боевых» человекоподобных роботов для борьбы с мошенникамиОтвечать на звонки злоумышленников будут пенсионер, грубиян и «Дедпул»
«Тинькофф» создал серию роботов-персонажей на базе телефонного секретаря «Защитника Олега». Они отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше. Теперь защищать абонентов от злоумышленников будут раздраженный мужчина-грубиян, плохо слышащий пенсионер, молодая мать, пытающаяся угомонить ребенка на детской площадке, хозяин громко лающей собаки и герой комиксов Marvel «Дедпул». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.
Телефонный секретарь включает сценарии роботов в случае, если абоненту поступает звонок с номера, принадлежащего злоумышленникам (его идентифицирует банк), в таком случае звонок перенаправляется на бот «Защитник Олег», объяснил представитель банка. Сейчас новый навык доступен около 500 000 пользователей, в ближайший месяц возможность подключения появится у всех пользователей «Защитника Олега» вне зависимости от того, услугами какого оператора связи они пользуются, уточнил представитель компании.
По оценке банка, первые 5-7 минут разговора со злоумышленниками являются наиболее опасными. В среднем именно столько времени мошенникам требуется, чтобы втереться в доверие жертвы и потом убедить ее передать номера карт, коды из смс, установить вредоносные программы и осуществить другие необходимые действия для продолжения мошеннического сценария, например, увести абонента в мессенджер, объясняет представитель «Тинькофф».
По его словам, средняя продолжительность разговоров роботов с мошенниками составляет 2-4 минуты, отдельные звонки могут длиться свыше 10 минут, до тех пор пока злоумышленник не выйдет из равновесия и не положит трубку или не осознает, что разговаривает с ботом. «Чем дольше злоумышленник «висит» на линии, тем меньшее число потенциальных жертв он успевает обзвонить за день. Это позволяет снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества», — рассказали в банке «Ведомостям».
Ответы персонажей на вопросы мошенников разрабатывались при участии психологов и с помощью ИИ: алгоритм проанализировал более 40 000 минут звонков мошенников, определил фразы-триггеры и эмоциональную реакцию злоумышленников на разные варианты реплик. На основе собранных данных робот в зависимости от контекста включает нужный сценарий разговора, рассказал представитель банка.
По оценкам iKS-Consulting, по итогам 2022 г. российский рынок голосовых роботов составил 3,9 млрд руб. Рынок входит в стадию зрелости, его ежегодный прогнозируемый прирост составляет 30-35%, указал аналитик iKS-Consulting Александр Прокунин. Рост рынка голосовых роботов объясняется потребностью в автоматизации, уходом из традиционных каналов, поиском новых способов уведомления своих клиентов, улучшением качества распознавания речи и др., перечисляет он.
По данным iKS-Consulting, активнее всего голосовые роботы используются в финансовых технологиях, госструктурах, ритейле и телекоме, а также в транспортной сфере. Наиболее популярными платформами являются Yandex SpeechKit, «Сбер» и Tinkoff Voice Kit, указывает Прокунин.
«Тинькофф» серьезно погрузился в защиту клиентов от мошенников, у банка существуют серьезные алгоритмы, которые помогают вычислить преступников, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Выбранный способ защиты действительно эффективно может помочь «отвести» реального человека от разговора и предотвратить потерю денег, считает он. Голосовые помощники востребованы, согласен эксперт кластера «РАЭК / Privacy & Legal Innovation», исполнительный директор консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин. Они фильтруют по спам-базам сервисов звонки, на которых могут быть злоумышленники или спамеры, указывает он.
Сейчас определенный процент спама и звонков мошенников просто не доходят до человека, продолжает Лагутин. В результате пользователь испытывает меньше раздражения, а вероятность того, что он попадет в «лапы» злоумышленников и пострадает либо физически, либо морально, либо финансово, сильно снижается, говорит он. Выбранный «Тинькофф» метод защиты вполне реализуем, тем более что развитие голосовых роботов и анализ речевой аналитики дошли до той степени, что не всегда узнаешь, кто с тобой говорит, живой человек, или робот, заключил Прокунин.