Банк «Тинькофф» создал «боевых» человекоподобных роботов для борьбы с мошенниками

Сейчас определенный процент спама и звонков мошенников просто не доходят до человека, продолжает Лагутин. В результате пользователь испытывает меньше раздражения, а вероятность того, что он попадет в «лапы» злоумышленников и пострадает либо физически, либо морально, либо финансово, сильно снижается, говорит он. Выбранный «Тинькофф» метод защиты вполне реализуем, тем более что развитие голосовых роботов и анализ речевой аналитики дошли до той степени, что не всегда узнаешь, кто с тобой говорит, живой человек, или робот, заключил Прокунин.