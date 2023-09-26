В России практически остановился рост производства курицы

Рост производства курицы в России практически остановился. Об этом свидетельствуют данные Росстата. С января по август 2023 г. российские компании выпустили 4,3 млн т птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Производство курицы непрерывно росло с середины 2021 г. В том числе по итогам 2022 г. прирост составил 4,9% (6,5 млн т), в I квартале он был уже на уровне 2,6% (1,6 млн т). А по результатам первого полугодия темпы роста производства упали до 1,6% (до 3,2 млн т), свидетельствуют данные мониторингов Национального союза птицеводов (НСП; есть в распоряжении «Ведомостей»). Данные Росстата подтвердили и в Минсельхозе, но в министерстве считают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», и ожидают более существенного прироста по итогам года.