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В России практически остановился рост производства курицы

Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Рост производства курицы в России практически остановился. Об этом свидетельствуют данные Росстата. С января по август 2023 г. российские компании выпустили 4,3 млн т птицы в живом весе, что лишь на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. Производство курицы непрерывно росло с середины 2021 г. В том числе по итогам 2022 г. прирост составил 4,9% (6,5 млн т), в I квартале он был уже на уровне 2,6% (1,6 млн т). А по результатам первого полугодия темпы роста производства упали до 1,6% (до 3,2 млн т), свидетельствуют данные мониторингов Национального союза птицеводов (НСП; есть в распоряжении «Ведомостей»). Данные Росстата подтвердили и в Минсельхозе, но в министерстве считают, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», и ожидают более существенного прироста по итогам года.

О возможном снижении объемов производства птицы еще в июле сообщал Российский птицеводческий союз в рассылке для своих членов. Сам документ есть в распоряжении «Ведомостей». Тогда организация указывала, что в мае компании произвели 557 800 т мяса птицы, а в июне лишь 533 700 т. По данным Росстата, в августе птицеводы выпустили 517 900 т в убойном весе, что на 3,5% ниже аналогичного месяца прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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