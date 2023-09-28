«Норебо» может получить недостроенные траулеры вместе с квотами на вылов рыбы

Два источника уточняют, что «Норебо» вместе с Росрыболовством прорабатывает возможность передачи и рыболовных квот вместе с судами, под строительство которых эти инвестквоты («квоты под киль») были обещаны. Но, по словам источника в рыбопромышленной компании, де-юре пока такой механизм отсутствует. «Сама передача квот вместе с траулерами логична – отбить такие капзатраты можно только на промысле. Но в законодательстве не прописана возможность передачи инвестквот вместе с объектом инвестиций. Если «Норебо» удастся это сделать – это будет интереснейший прецедент», – говорит он.