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«Норебо» может получить недостроенные траулеры вместе с квотами на вылов рыбы

Но для этого потребуется внести изменения в действующее законодательство
Герман Костринский Алексей Полухин
«Пелла»

Рыбопромышленная компания «Мурмансельдь-2», принадлежащая Юрию Задворному, ведет переговоры о «передаче» серии из четырех недостроенных траулеров компании «Норебо» (принадлежит Виталию Орлову). Об этом рассказали «Ведомостям» два источника на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга и два собеседника в рыбопромышленных компаниях.

Два источника уточняют, что «Норебо» вместе с Росрыболовством прорабатывает возможность передачи и рыболовных квот вместе с судами, под строительство которых эти инвестквоты («квоты под киль») были обещаны. Но, по словам источника в рыбопромышленной компании, де-юре пока такой механизм отсутствует. «Сама передача квот вместе с траулерами логична – отбить такие капзатраты можно только на промысле. Но в законодательстве не прописана возможность передачи инвестквот вместе с объектом инвестиций. Если «Норебо» удастся это сделать – это будет интереснейший прецедент», – говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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