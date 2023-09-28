«Норебо» может получить недостроенные траулеры вместе с квотами на вылов рыбы

«Норебо» может получить недостроенные траулеры вместе с квотами на вылов рыбыНо для этого потребуется внести изменения в действующее законодательство
Рыбопромышленная компания «Мурмансельдь-2», принадлежащая Юрию Задворному, ведет переговоры о «передаче» серии из четырех недостроенных траулеров компании «Норебо» (принадлежит Виталию Орлову). Об этом рассказали «Ведомостям» два источника на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга и два собеседника в рыбопромышленных компаниях.
Два источника уточняют, что «Норебо» вместе с Росрыболовством прорабатывает возможность передачи и рыболовных квот вместе с судами, под строительство которых эти инвестквоты («квоты под киль») были обещаны. Но, по словам источника в рыбопромышленной компании, де-юре пока такой механизм отсутствует. «Сама передача квот вместе с траулерами логична – отбить такие капзатраты можно только на промысле. Но в законодательстве не прописана возможность передачи инвестквот вместе с объектом инвестиций. Если «Норебо» удастся это сделать – это будет интереснейший прецедент», – говорит он.