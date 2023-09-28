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Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерам

Население начало скупать видеопроекторы для комфортного просмотра фильмов на диване
Анна Устинова
wallpaperflare.com

Ритейлеры зафиксировали значительный рост спроса на видеопроекторы. В сети «М.видео-Эльдорадо» штучные продажи видеопроекторов для домашнего кинотеатра по итогам восьми месяцев 2023 г. год к году выросли в 5 раз, рассказал представитель компании. Схожая динамика продаж у Wildberries и «Ситилинка». На Ozon с января по август 2023 г. рост продаж проекторов в штучном выражении год к году составил 330%, на «Мегамаркете» – 336%. Ни один из ритейлеров не раскрыл абсолютных цифр.

Всего на российском рынке за первое полугодие 2023 г. куплено 64 700 проекторов, это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики IT-холдинга Fplus. В денежном выражении рост продаж составил 52% – до $62,7 млн. Примечательно, что продажи существенно превысили не только результаты кризисного прошлого года, но и 2021 г., обращает внимание бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Скорее всего, кратный рост у ряда ритейлеров произошел в отдельных категориях проекторов – дешевых, на которые приходится около 40% российского рынка в штучном выражении, объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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