Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерам

Всего на российском рынке за первое полугодие 2023 г. куплено 64 700 проекторов, это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики IT-холдинга Fplus. В денежном выражении рост продаж составил 52% – до $62,7 млн. Примечательно, что продажи существенно превысили не только результаты кризисного прошлого года, но и 2021 г., обращает внимание бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Скорее всего, кратный рост у ряда ритейлеров произошел в отдельных категориях проекторов – дешевых, на которые приходится около 40% российского рынка в штучном выражении, объясняет он.