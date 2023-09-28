Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерам

Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерамНаселение начало скупать видеопроекторы для комфортного просмотра фильмов на диване
Ритейлеры зафиксировали значительный рост спроса на видеопроекторы. В сети «М.видео-Эльдорадо» штучные продажи видеопроекторов для домашнего кинотеатра по итогам восьми месяцев 2023 г. год к году выросли в 5 раз, рассказал представитель компании. Схожая динамика продаж у Wildberries и «Ситилинка». На Ozon с января по август 2023 г. рост продаж проекторов в штучном выражении год к году составил 330%, на «Мегамаркете» – 336%. Ни один из ритейлеров не раскрыл абсолютных цифр.
Всего на российском рынке за первое полугодие 2023 г. куплено 64 700 проекторов, это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики IT-холдинга Fplus. В денежном выражении рост продаж составил 52% – до $62,7 млн. Примечательно, что продажи существенно превысили не только результаты кризисного прошлого года, но и 2021 г., обращает внимание бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Скорее всего, кратный рост у ряда ритейлеров произошел в отдельных категориях проекторов – дешевых, на которые приходится около 40% российского рынка в штучном выражении, объясняет он.