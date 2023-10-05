Авиаперевозки за рубеж оказались максимальными с допандемийных времен

Авиаперевозки за рубеж оказались максимальными с допандемийных временЗа восемь месяцев пассажиропоток составил 14,6 млн человек
Российские авиакомпании за январь – август 2023 г. увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях (МВЛ) на 33% год к году до 14,6 млн человек, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за этот период с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Опережающими темпами рос пассажиропоток в страны дальнего зарубежья – на 46% год к году, перевозки по странам СНГ увеличились на 23%.
В январе – августе 2019 г. российские авиакомпании перевезли на МВЛ 37 млн пассажиров, но в 2020 г. этот показатель рухнул до 9,6 млн человек. В 2021 г. этот пассажиропоток частично восстановился до 12,1 млн человек, а в 2022 г. после начала СВО на Украине, введения антироссийских санкций и прекращения полетов российских авиакомпаний в недружественные страны снова просел до 11 млн пассажиров.