Авиаперевозки за рубеж оказались максимальными с допандемийных времен

Российские авиакомпании за январь – август 2023 г. увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях (МВЛ) на 33% год к году до 14,6 млн человек, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за этот период с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Опережающими темпами рос пассажиропоток в страны дальнего зарубежья – на 46% год к году, перевозки по странам СНГ увеличились на 23%.