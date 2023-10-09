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Медь подешевела до минимума почти за год

Это демонстрирует опасения перехода мировой экономики к рецессии
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Мировые цены на медь достигли минимума с начала ноября 2022 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME). 3 октября стоимость металла впервые с мая опустилась ниже отметки в $8000/т, а 6 октября трехмесячные фьючерсы торговались уже по $7899/т. К уровню начала года снижение составило 6%, а с начала августа – на 10%.

Сходную динамику демонстрируют торги на бирже Comex в США: 6 октября стоимость металла опустилась до $3,56 за 1 фунт – это минимум с начала ноября прошлого года. В ходе торгов 6 октября на 17.30 мск цена на LME составляла от $7975/т, Comex – $3,6/фунт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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