Медь подешевела до минимума почти за год

Мировые цены на медь достигли минимума с начала ноября 2022 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME). 3 октября стоимость металла впервые с мая опустилась ниже отметки в $8000/т, а 6 октября трехмесячные фьючерсы торговались уже по $7899/т. К уровню начала года снижение составило 6%, а с начала августа – на 10%.