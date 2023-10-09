Медь подешевела до минимума почти за год

Медь подешевела до минимума почти за годЭто демонстрирует опасения перехода мировой экономики к рецессии
Мировые цены на медь достигли минимума с начала ноября 2022 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME). 3 октября стоимость металла впервые с мая опустилась ниже отметки в $8000/т, а 6 октября трехмесячные фьючерсы торговались уже по $7899/т. К уровню начала года снижение составило 6%, а с начала августа – на 10%.
Сходную динамику демонстрируют торги на бирже Comex в США: 6 октября стоимость металла опустилась до $3,56 за 1 фунт – это минимум с начала ноября прошлого года. В ходе торгов 6 октября на 17.30 мск цена на LME составляла от $7975/т, Comex – $3,6/фунт.
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