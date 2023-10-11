Ограничение экспорта высвободило около 1 млн т дизтоплива для внутреннего рынка

Ограничение экспорта высвободило около 1 млн т дизтоплива для внутреннего рынкаОтгрузки горючего за границу в период запрета снизились втрое, но не прекратились
Морской экспорт дизтоплива 5-го экологического класса (К5) из России в период временного запрета вывоза с 21 сентября по 6 октября составил 520 000 т. Это следует из подсчетов Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». Экспорт дизтоплива по железной дороге, на который приходится небольшая доля поставок, в сентябре 2023 г. упал в 6 раз по сравнению с сентябрем 2022 г. до 10 600 т и на 23% к августу этого года, сообщил представитель Института проблем естественных монополий.
Согласно данным Kpler, поставки дизеля морем за границу до этого были втрое больше. Например, за две недели с 21 августа по 6 сентября было вывезено 1,54 млн т, а с 21 июля по 6 августа – 1,52 млн т. Таким образом, поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на 1 млн т за период ограничения экспорта.