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Ограничение экспорта высвободило около 1 млн т дизтоплива для внутреннего рынка

Отгрузки горючего за границу в период запрета снизились втрое, но не прекратились
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Морской экспорт дизтоплива 5-го экологического класса (К5) из России в период временного запрета вывоза с 21 сентября по 6 октября составил 520 000 т. Это следует из подсчетов Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». Экспорт дизтоплива по железной дороге, на который приходится небольшая доля поставок, в сентябре 2023 г. упал в 6 раз по сравнению с сентябрем 2022 г. до 10 600 т и на 23% к августу этого года, сообщил представитель Института проблем естественных монополий.

Согласно данным Kpler, поставки дизеля морем за границу до этого были втрое больше. Например, за две недели с 21 августа по 6 сентября было вывезено 1,54 млн т, а с 21 июля по 6 августа – 1,52 млн т. Таким образом, поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на 1 млн т за период ограничения экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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