Ограничение экспорта высвободило около 1 млн т дизтоплива для внутреннего рынка

Морской экспорт дизтоплива 5-го экологического класса (К5) из России в период временного запрета вывоза с 21 сентября по 6 октября составил 520 000 т. Это следует из подсчетов Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». Экспорт дизтоплива по железной дороге, на который приходится небольшая доля поставок, в сентябре 2023 г. упал в 6 раз по сравнению с сентябрем 2022 г. до 10 600 т и на 23% к августу этого года, сообщил представитель Института проблем естественных монополий.