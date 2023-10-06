Правительство определило новые меры для сдерживания цен на бензин и дизтопливо

Такие меры были введены на фоне усугубления топливного кризиса, начавшегося в России в 2023 г. Из-за более привлекательных экспортных цен на нефтепродукты по сравнению с внутренними (такой эффект дали рост цен на нефть и ослабление рубля) компании весной стали наращивать поставки топлива за границу. В результате оптовые цены на бирже СПбМТСБ начали расти в апреле, одновременно с началом сезона ремонтов НПЗ, и с июля обновляли исторические рекорды. Усугубилась ситуация летом на фоне повышенного спроса на топливо со стороны розничных потребителей и аграриев («Ведомости» писали об этом 12 и 22 сентября).