Правительство определило новые меры для сдерживания цен на бензин и дизтопливо

Правительство определило новые меры для сдерживания цен на бензин и дизтопливоНаиболее важным для нефтяников будет восстановление выплат по демпферу
Правительство России утвердило долгосрочные меры для стабилизации топливного рынка страны, сообщила пресс-служба кабинета министров 6 октября. В частности, будут восстановлены объемы выплат нефтепереработчикам по демпферу.
Демпферный механизм начал работать в России в 2019 г. и призвал сгладить колебания цен на АЗС. Согласно правилам, если экспортная цена на нефтепродукты превышает стоимость на внутреннем рынке (условную внутреннюю цену, которая индексируется ежегодно), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают выплаты из бюджета. Если же цены на внутреннем рынке превышают экспортные, уже сами НПЗ платят государству.
Такой механизм призван сделать поставки моторного топлива на внутренний рынок выгодными для НПЗ и избежать дефицита ГСМ. Но с 1 сентября 2023 г. по инициативе Минфина в формулу расчета демпфера был введен коэффициент 0,5 для сокращения вдвое выплат на фоне дефицита бюджета. Согласно новым решениям правительства, с 1 октября коэффициент повысили до 1, то есть демпферные выплаты начиная с октября восстановлены в полном объеме.
«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», – говорится в релизе правительства.
Также кабмин решил второй раз за год повысить для НПЗ обязательные нормативы продаж нефтепродуктов на товарной бирже СПбМТСБ: до 15% от общего объема производства для бензина и до 12,5% – для дизтоплива. «Ведомости» писали об этом решении правительства 5 октября. Тогда же источники говорили, что об этой мере вместе с рядом других может быть объявлено в пятницу, 6 октября.
Предыдущая корректировка нормативов для торговли ГСМ на бирже вступила в силу 1 сентября и предполагала их увеличение на 1 п.п. до 12% для бензина и 9,5% для дизеля. Пресс-служба правительства пояснила, что такая мера даст независимым сетям АЗС возможность покупать топливо по рыночным ценам. Также это снижает риски монопольного ценообразования, так как многие владельцы НПЗ управляют также сетями АЗС.
Для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов – перепродажей за границу купленного на внутреннем рынке топлива, за которое уже был выплачен демпфер, – правительство повысило заградительную экспортную пошлину с 20 000 до 50 000 руб./т для экспортеров, которые не производят нефтепродукты сами. По мнению кабмина, таким образом будут пресечены попытки перекупщиков приобрести нефтепродукты впрок на внутреннем рынке, чтобы затем продать их после снятия ограничения на экспорт.
Последняя из объявленных мер – это частичное снятие ограничения на экспорт дизтоплива. Теперь НПЗ, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими дизеля, смогут экспортировать оставшуюся часть по трубопроводам в морские порты.
Такие меры были введены на фоне усугубления топливного кризиса, начавшегося в России в 2023 г. Из-за более привлекательных экспортных цен на нефтепродукты по сравнению с внутренними (такой эффект дали рост цен на нефть и ослабление рубля) компании весной стали наращивать поставки топлива за границу. В результате оптовые цены на бирже СПбМТСБ начали расти в апреле, одновременно с началом сезона ремонтов НПЗ, и с июля обновляли исторические рекорды. Усугубилась ситуация летом на фоне повышенного спроса на топливо со стороны розничных потребителей и аграриев («Ведомости» писали об этом 12 и 22 сентября).
На этом фоне Минэнерго, ФАС и курирующий вице-премьер Александр Новак обсуждали различные варианты для стабилизации ситуации, но к сентябрю было принято решение только о повышении норматива продаж топлива на бирже. Многомесячные дискуссии чиновников с отраслью не дали результата – цены в опте продолжали расти, что отражалось и на рознице.
В результате 21 сентября правительство ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Правительство рассчитывало, что такая мера позволит снизить оптовые и розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке и создать запасы топлива. 4 октября Новак отчитался о создании запасов топлива в 430 000 т, а также о падении биржевых цен на 16-20%.
Оптовые цены на нефтепродукты на СПбМТСБ начали снижаться 18 сентября на новостях о скором принятии новых «решительных мер» со стороны правительства. Например, стоимость бензина марки Аи-92 с 18 по 25 сентября снизилась на 21,4% до 55 451 руб./т. Но к 6 октября биржевая цена бензина подросла на 3,5% до 57 372 руб. Подобная динамика наблюдается также по Аи-95 и по дизтопливу.
Снижение цен наблюдается и в рознице: по данным Росстата на 2 октября, стоимость бензина и дизеля на АЗС России снизилась впервые с весны этого года. Стоимость Аи-92 за предыдущую неделю снизилась на 0,4% до 51,41 руб./л, Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб., а дизеля – всего на 0,1% до 64,9 руб./л.
По оценке директора Фонда национальной энергетики Константина Симонова, возвращение полноценных выплат по демпферу – это разумная мера. Продолжение политики жесткого регулирования отрасли привело бы к падению экспортных доходов государства и нефтяных компаний, затовариванию трубопроводной системы «Транснефти» и проблемам с производством зимнего дизтоплива, отмечает он. Симонов напоминает, что демпфирующий механизм был введен с 2019 г. в рамках налогового маневра, который предполагал постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 г. Демпфер стал эффективным инструментом в ситуации, когда внутренний рынок нефтепродуктов проигрывал в рентабельности экспортному, считает эксперт.
Выплаты по демпфирующему механизму – это налоговый вычет, который Минфин выплачивает из нефтяных налогов, а не субсидия компаниям, напоминает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Анонс сокращения выплат вдвое, которое изначально планировалось с 1 июля, подстегнуло потребителей начать активнее его закупать на бирже, так как компании опасались снижения переработки нефти на фоне сокращения демпфера. Это вкупе с началом сезона ремонтов НПЗ привел к кризису на топливном рынке, считает Фролов. Поэтому сокращение демпфера нефтяникам было неоправданной мерой, подчеркивает он.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что восстановление демпфера, увеличение нормативов биржевых продаж и рост заградительной экспортной пошлины позволят нормализовать ситуацию на рынке. Снятие запрета на экспорт дизеля по трубопроводной системе «Транснефти» в определенной степени ограничит отток дизтоплива из страны, но также позволит снять затоваренность транспортной инфраструктуры, которая возникла на фоне правительственных ограничений.
В среднем за последние девять месяцев порядка двух третей всех объемов дизеля направлялась на экспорт по продуктопроводам «Север» и «Юг», общая пропускная мощность которых составляет около 30 млн т дизеля в год, поясняет Блохин. К трубопроводам напрямую подключены Нижегородский и Волгоградский НПЗ «Лукойла», а также Ярославский НПЗ (СП «Газпром нефти» и «Роснефти») и НПЗ «Сургутнефтегаза».
Фролов также считает, что сейчас необходимо отказаться от использования валют недружественных стран в Налоговом кодексе: в формуле демпфера используется котировка нефтепродуктов на базисе Роттердама, которая рассчитывается в долларах, а в формуле НДПИ есть привязка к долларовой котировке Brent. Симонов добавляет, что правительство могло изначально ввести меры борьбы с серым экспортом нефтепродуктов вместо сокращения выплат по демпфирующему механизму.