Топливо на российских АЗС подешевело впервые с весны

Топливо на российских АЗС подешевело впервые с весныАналитики пока расходятся в прогнозах цен по итогам 2023 года
Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, следует из данных Росстата. Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина Аи-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л. На предыдущей неделе Росстат фиксировал подорожание дизтоплива в стране в среднем на 1,7%, бензин прибавил 0,5%.
В Москве розничные цены на топливо за последнюю неделю также шли вниз: дизтопливо и Аи-92 подешевели на 0,5% до 62,07 руб./л и 50,68 руб./л соответственно, Аи-95 – на 0,6% до 56,16 руб./л. Об этом ранее сообщала Московская топливная ассоциация. Дизтопливо дешевело как на АЗС крупных нефтяных компаний, так и в независимых сетях заправок. Несколько компаний – «Газпром нефть», Teboil (бывшие АЗС Shell, которые выкупил «Лукойл») и «Транс АЗС» – сохранили цены на уровне предыдущей недели по всем видам топлива.