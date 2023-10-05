Для нефтяников поднимут минимальный норматив продаж горючего на бирже

Эта одна из мер, которая призвана стабилизировать цены в оптовом звене, что должно снизить их также и в мелком опте, а затем и в рознице. В августе индекс потребительских цен на бензин (отражающий динамику в рознице), по данным Росстата, вырос на 7,4% к декабрю прошлого года, на дизтопливо – на 4,7%. При этом инфляция с начала года составила 5,15%. На цены в рознице давит крупный опт, где цена горючего скачкообразно растет начиная с лета, а осенью неоднократно обновляла абсолютные максимумы. Так, стоимость АИ-92 в середине сентября на СПбМТСБ достигала исторического пика в 75 508 руб./т, АИ-95 дорожал до 76 876 руб./т, дизель преодолевал отметку в 75 000 руб./т.