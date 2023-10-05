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Бизнес

Для нефтяников поднимут минимальный норматив продаж горючего на бирже

Это одна из мер для снижения цен на автозаправках
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство России намерено повысить норматив обязательных продаж топлива для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением инициативы. Это одна из мер, которая будет принята для стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке. По бензинам норматив будет увеличен на 2 п. п. до 15% от общего объема производства, по дизелю – на 3 п. п. и составит 12,5%.

По словам собеседников, соответствующий проект постановления уже подготовлен ФАС и передан для утверждения в правительство. Один из источников, который видел проект постановления, утверждает, что в документе еще нет сроков вступления в силу. Меры нужно принимать экстренно, поэтому специальным решением правительства он может заработать не с лагом в месяц, а по факту опубликования, поясняет он.

«Ведомости» направили запрос в правительство, Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ.

Предыдущее повышение норматива продаж бензина и дизтоплива на СПбМТСБ было утверждено правительством в августе и вступило в силу с 1 сентября. Минимальная доля продажи бензина на бирже была увеличена с 12 до 13% от общего объема производства, дизельного топлива – с 8,5 до 9,5%.

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Эта одна из мер, которая призвана стабилизировать цены в оптовом звене, что должно снизить их также и в мелком опте, а затем и в рознице. В августе индекс потребительских цен на бензин (отражающий динамику в рознице), по данным Росстата, вырос на 7,4% к декабрю прошлого года, на дизтопливо – на 4,7%. При этом инфляция с начала года составила 5,15%. На цены в рознице давит крупный опт, где цена горючего скачкообразно растет начиная с лета, а осенью неоднократно обновляла абсолютные максимумы. Так, стоимость АИ-92 в середине сентября на СПбМТСБ достигала исторического пика в 75 508 руб./т, АИ-95 дорожал до 76 876 руб./т, дизель преодолевал отметку в 75 000 руб./т.

Правительство пошло на радикальные меры в виде полного запрета на вывоз дизтоплива и бензина из страны, который вступил в силу 21 сентября после безуспешных дискуссий с нефтяниками. Это несколько сгладило ситуацию, сбив цены в опте и дав возможность АЗС выйти в плюс – до этого маржа автозаправщиков была отрицательной («Ведомости» писали об этом 7 сентября). В результате стоимость бензина и дизтоплива на АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября также снизилась впервые с весны этого года. По данным Росстата, литр АИ-92 за неделю подешевел на 0,4% до 51,4 руб., АИ-95 – на 0,5% до 56,2 руб. Цена дизтоплива снизилась на 0,1% до 64,9 руб./л.

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В свою очередь ФАС начала проверки компаний, занимающихся производством и продажей топлива в южных регионах России. В Белгородской области служба заподозрила в завышении цен при продаже топлива с нефтебаз компанию «Осколнефтеснаб» (владеет нефтебазой и сетью АЗС), в Ростовской области – «Газпромнефть – Региональные продажи», на Ставрополье – «Гудвилл-А» и «Реалграмм» (обе занимаются оптовой продажей горючего).

По словам источников «Ведомостей», также в правительстве обсуждают сейчас повышение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты для перепродавцов в 2,5 раза до 50 000 руб./т, частичный возврат экспорта дизеля по трубопроводам, а также увеличение выплат по демпферу (компенсация для НПЗ за снабжение внутреннего рынка топливом по ценам ниже экспортных), которые с сентября снизились вдвое за счет понижающего коэффициента 0,5 в формуле расчета. Соответствующие решения, включая повышение нормативов биржевых продаж, могут официально объявить уже 6 октября, говорит один из собеседников.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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