Для нефтяников поднимут минимальный норматив продаж горючего на бирже

Для нефтяников поднимут минимальный норматив продаж горючего на биржеЭто одна из мер для снижения цен на автозаправках
Правительство России намерено повысить норматив обязательных продаж топлива для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением инициативы. Это одна из мер, которая будет принята для стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке. По бензинам норматив будет увеличен на 2 п. п. до 15% от общего объема производства, по дизелю – на 3 п. п. и составит 12,5%.
По словам собеседников, соответствующий проект постановления уже подготовлен ФАС и передан для утверждения в правительство. Один из источников, который видел проект постановления, утверждает, что в документе еще нет сроков вступления в силу. Меры нужно принимать экстренно, поэтому специальным решением правительства он может заработать не с лагом в месяц, а по факту опубликования, поясняет он.
«Ведомости» направили запрос в правительство, Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ.
Предыдущее повышение норматива продаж бензина и дизтоплива на СПбМТСБ было утверждено правительством в августе и вступило в силу с 1 сентября. Минимальная доля продажи бензина на бирже была увеличена с 12 до 13% от общего объема производства, дизельного топлива – с 8,5 до 9,5%.
Эта одна из мер, которая призвана стабилизировать цены в оптовом звене, что должно снизить их также и в мелком опте, а затем и в рознице. В августе индекс потребительских цен на бензин (отражающий динамику в рознице), по данным Росстата, вырос на 7,4% к декабрю прошлого года, на дизтопливо – на 4,7%. При этом инфляция с начала года составила 5,15%. На цены в рознице давит крупный опт, где цена горючего скачкообразно растет начиная с лета, а осенью неоднократно обновляла абсолютные максимумы. Так, стоимость АИ-92 в середине сентября на СПбМТСБ достигала исторического пика в 75 508 руб./т, АИ-95 дорожал до 76 876 руб./т, дизель преодолевал отметку в 75 000 руб./т.
Правительство пошло на радикальные меры в виде полного запрета на вывоз дизтоплива и бензина из страны, который вступил в силу 21 сентября после безуспешных дискуссий с нефтяниками. Это несколько сгладило ситуацию, сбив цены в опте и дав возможность АЗС выйти в плюс – до этого маржа автозаправщиков была отрицательной («Ведомости» писали об этом 7 сентября). В результате стоимость бензина и дизтоплива на АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября также снизилась впервые с весны этого года. По данным Росстата, литр АИ-92 за неделю подешевел на 0,4% до 51,4 руб., АИ-95 – на 0,5% до 56,2 руб. Цена дизтоплива снизилась на 0,1% до 64,9 руб./л.
В свою очередь ФАС начала проверки компаний, занимающихся производством и продажей топлива в южных регионах России. В Белгородской области служба заподозрила в завышении цен при продаже топлива с нефтебаз компанию «Осколнефтеснаб» (владеет нефтебазой и сетью АЗС), в Ростовской области – «Газпромнефть – Региональные продажи», на Ставрополье – «Гудвилл-А» и «Реалграмм» (обе занимаются оптовой продажей горючего).
По словам источников «Ведомостей», также в правительстве обсуждают сейчас повышение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты для перепродавцов в 2,5 раза до 50 000 руб./т, частичный возврат экспорта дизеля по трубопроводам, а также увеличение выплат по демпферу (компенсация для НПЗ за снабжение внутреннего рынка топливом по ценам ниже экспортных), которые с сентября снизились вдвое за счет понижающего коэффициента 0,5 в формуле расчета. Соответствующие решения, включая повышение нормативов биржевых продаж, могут официально объявить уже 6 октября, говорит один из собеседников.